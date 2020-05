Los enfrentamientos a balazos y muertes violentas se siguen registrando en Sonora

Primero Magdalena de Kino y después Ciudad Obregón, se registraron balacera a plena luz del día la semana pasada, en donde hubo seis muertos. Estos más las muertes violentas registradas en Nogales, Hermosillo y otros municipios del estado. Las bandas de delincuentes están provocando más muertes que la pandemia de Coronavirus, lo que el problema se debe de atacar de raíz, dando con los cabecillas de estos grupos que desde haces meses está operando en la entidad.

Las autoridades andan muy preocupadas por frenar los contagios y muertes que está causando el coronavirus, pero también deberían de preocuparse por frenar las muertes violentas que se registran a diario en los diferentes municipios de la entidad. Al parecer los jedes de las bandas delictivas no le tienen miedo a las autoridades federales y estatales, menos a las municipales. Y, a como vemos, también les han faltado el respeto a los miembros del Ejército y la Guardia Nacional.

Los delincuentes operan a plena luz del día y sin cubrirse el rostro, señal clara de que no le temen a nadie y que se encuentran muy bien “arriba”, con sus jefes. Se sabe que en Sonora operan muchas bandas delictivas, pero no se sabe quiénes son los cabecillas de estas, como que estos jefes de “malosos” se encuentran bien protegidos por una autoridad nacional, estatal o municipal. No es posible que con los adelantos en la tecnología no se conozcan los nombres de estos.

En los operativos policiacos, o cuando se registran balaceras como las ocurridas la semana pasada en Magdalena de Kino y Ciudad Obregón, capturaron a sicarios, pero las investigaciones hasta ahí llegan. Me supongo que con un detenido que se capture, se podría dar con los jefes y “enjaular” a toda la banda. Al parecer no existen los agentes policiacos investigadores que le den seguimiento a los hechos delictivos, podría ser por miedo, porque son fuerzas superiores. O, por compromisos.

Ojalá que con la pandemia del coronavirus no les pase lo mismo que con las bandas del crimen organizados – y no organizado-, que entre más se combaten más se incrementan. El combate a los criminales supuestamente todos los días lo hacen, pero, cada día son más los enfrentamientos entre delincuentes, o, entre policías y soldados contra criminales…Los integrantes de las bandas delictivas no les tiene miedo a los cuerpos policiacos ni a los soldados. Esto es muy peligroso.

En los hechos violentos registrados en Magdalena de Kino el pasado jueves y viernes, murieron cuatro personas, entre ellas el expresidente municipal y actual regidor del PRI, Luis Alfonso Robles Contreras y, en Ciudad Obregón, perdieron la vida dos personas más el sábado, entre ellas, el propietario del Grupo editorial Tiempo y Obson, de medios de comunicación de radio, televisión, prensa e Internet, Miguel Armenta Ávalos. También murió un policía municipal y otro más resultó lesionado, ambos servían de escolta al empresario editorial.

Abren más fosas en panteones de Hermosillo para enterrar a muertos por coronavirus

Otra mala noticia para los hermosillenses, al solicitar la secretaría de Salud estatal al Ayuntamiento capitalino, la habilitación de más fosas en los panteones para el manejo de cadáveres ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Corvid-19, lo que quiere decir que los contagios van a seguir, más ahora que se pretende actividad la economía abriendo las puertas a empresas de la industria de la construcción y automotriz, entre otras.

Muchos empresarios pequeños se quieren “brincar las trancas” y abrir sus negocios porque ya no aguanta la ruina, pero se la verán con la autoridad. Vale más esperar lo menos, ya aguantamos lo más, nada nos cuesta hacer un pequeño esfuerzo, ya no tardan en declarar “vía libre”. De todos modos, la enfermedad del coronavirus llegó para quedarse y vale más aprender a convivir con ella. Hay que salir a la calle en casos muy necesarios y bien protegidos para evitar el contagio.

Lo bueno, que habrá fosas suficientes en los panteones de Hermosillo para sepultar a todas las personas que mueran a causa del coronavirus…y de otras enfermedades, por supuesto. Las fosas ya se empezaron abrir en el nuevo panteón municipal, en donde se dice, yo no lo conozco, hay suficiente terreno para muchos años más, no importa que siga la pandemia maligna. Mejor que se vaya, en definitiva, para poder vivir en paz, como antes. Después del coronavirus, nada será igual.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

