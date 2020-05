Vale más aguantar la cuarentena hasta después del mes de mayo para evitar más contagios

Se habla mucho de reactivar la economía, cuando cada día son más los contagios de la pandemia del Coronavirus en Sonora. Al abrirse los centros de trabajo se incrementarán los enfermos y menos alcanzarán los hospitales, ni los inflables, ni los hoteles acondicionados para atender más personas contagiadas. El próximo 18 de mayo empezarán abrir sus puertas algunos negocios, por lo que habrá más movimientos de gentes y esto podría ocasionar problemas de salud.

Los empresarios están desesperados por abrir las puertas de sus negocios, para que estos empiecen a generar recursos, después de casi dos meses de inactividad. Muchos trabajadores también se encuentran aburridos con tantos días de encierro y sin dinero, por lo que lo más seguro es que “todo mundo” se active, poniendo en riesgo su vida y el de sus familias. Es fácil decir por parte de las autoridades quédense en casa, mientras los chamacos piden alimentos.

Los niños y jóvenes todavía no entienden estas medidas sanitarias, ellos nada más piden comida, mientras los padres de familia le buscan para conseguir dinero y llevar alimentos a la mesa. Se entienden las medidas tomadas por las autoridades, ya que lo más importante es la salud de los sonorenses, pero la fría realidad es otra. La crisis económica está en todos los hogares.

En Sonora se han respetado los llamados del gobierno de no salir de sus hogares y, los que salen, cumplen con las medidas sanitarias, usando cubre boca, no saludando de mano, ni de abrazo, menos de beso en la mejilla. Sin embargo, los contagios se siguen registrando y ahora con más fuerza.

Hay personas que no han salido a la calle y se han contagiado con el Coronavirus y, hay otras que no han dejado de trabajar y siguen muy bien, gracias a Dios. Creo que la cuarentena debe de seguir para evitar más contagios y dejar que el virus se vaya, en definitiva.

Para antes de que termine el año habrá vacunas para contrarrestar el Coronavirus, al menos es lo que dicen científicos chinos. También se dice que para el mes de octubre podrían incrementarse los casos, porque vienen los tiempos de la Influenza.

Las personas diabéticas con Coronavirus incrementan 10 veces su riesgo de muerte

Por otra parte, las personas con comorbilidades que no tienen un control adecuado de ellas, son más propensos a tener un cuadro grave en caso de contraer Coronavirus (Covid-19), indicó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades señaló que, de acuerdo a los análisis que se han efectuado en el comportamiento de esta pandemia en el estado, se ha podido determinar que en la mayoría de los lamentables fallecimientos registrados los pacientes no tenían un control adecuado de las enfermedades que ya presentaban con anterioridad.

“Nosotros en Sonora hemos hecho ya algunas revisiones detalladas de cuál es el riesgo que tenemos de presentar resultados fatales, hemos observado que por ejemplo una persona que tiene diabetes y está descontrolada su azúcar, incrementa diez veces su riesgo de muerte respecto al que no tiene diabetes, y una persona que tiene alta presión arterial y que la tiene descontrolada, incrementa siete veces su riesgo de muerte respecto a una persona que tiene su presión normal”, explicó.

Por ello, dijo, es de vital importancia conocer este tipo de datos para tener claro el riesgo que presenta cada persona. El funcionario invitó a la ciudadanía a ser responsable y llevar a cabo las medidas de prevención y evitar que más personas se contagien de la enfermedad, principalmente las que presentan comorbilidades. Señaló que el riesgo de muerte según su género es igual entre hombres y mujeres, de acuerdo al análisis que se ha hecho de las cifras registradas en la entidad.

“Los análisis estadísticos que hemos hecho de esta diferencia (36 mujeres fallecidas y 26 hombres) no es significativa, en realidad el riesgo de morir se distribuye por igual en hombres y mujeres para que no vayan a pensar o no vayamos a pensar los hombres ‘no tengo riesgo’, es importante que lo entendamos”, aseguró.

Sobre las personas que clínicamente se han recuperado en el estado, el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades dijo que se tienen registradas 92 desde el inicio de la pandemia, 43 de ellas residentes de San Luis Río Colorado, 30 de Hermosillo y los demás se distribuyen en los municipios de Opodepe, Caborca, Nogales, Huatabampo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Magdalena de Kino y Etchojoa.

