Estudiantes concluirán ciclo escolar en sus casas: Gobernadora Claudia Pavlovich

Porque la mayor preocupación de las madres y padres de familia es la educación y la salud de sus hijos, la Secretaría de Educación y Cultura diseñará un plan que permita a las y los estudiantes concluir satisfactoriamente el actual ciclo escolar protegidos, desde casa, con todo el apoyo y las acciones necesarias, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En un video mensaje dirigido a los sonorenses, la mandataria estatal resaltó que, en Sonora, se trabaja en la preparación para vivir una “nueva normalidad”, luego del confinamiento obligado que ha impuesto la pandemia del Covid-19 desde hace casi dos meses.

“En este tema quiero ser muy clara: por ningún motivo, ninguno, tomaré una medida que ponga en riesgo la salud de nuestros más valiosos tesoros: nuestros hijos, por ello, he decidido que en Sonora, el presente ciclo escolar de educación Básica concluya con los niños en casa”, señaló.

La gobernadora Pavlovich mencionó que el Covid-19 ha sido uno de los desafíos más grandes que los sonorenses han enfrentado y, al ser una pandemia sin fecha de terminación, el reto hoy es convivir en un ambiente donde coexistan la salud y la economía en sano equilibrio.

“Siempre he dicho, y lo reitero, que la salud y la vida de las personas están por encima de todo, pero también entiendo que gran parte de ello depende de cada uno de nosotros, de una acción corresponsable del gobierno, sociedad civil, sector productivo y ciudadanos”, aseveró.

Al referirse a la etapa de reactivación económica, la gobernadora Pavlovich reconoció el Plan trazado por el Gobierno de México y explicó que con el apoyo de especialistas, académicos, investigadores y biomatemáticos, como ha sido desde el inicio de la contingencia, se trabajará en las etapas planteadas por la Federación.

Dijo que al ser la minería, la industria automotriz y la construcción, las que iniciarán operaciones de inicio, de acuerdo al anuncio del Gobierno Federal, así como los municipios que no están en riesgo de contagios, éstos deberán preparar protocolos estrictos para su reapertura, con todos los mecanismos y hábitos sanitarios indispensables para garantizar la salud y la vida de las personas.

“Damos la bienvenida a este plan que, en congruencia con lo que se ha venido trabajando en Sonora, permitirá el regreso a una nueva normalidad a partir del 18 de mayo de manera gradual, escalonada, y progresiva”, indicó.

La titular del Ejecutivo Estatal recordó que Sonora sigue con una curva de contagios a la alza, por lo tanto, para que esta nueva normalidad pueda llevarse a cabo sin una explosión de contagios es necesario que se mantengan los máximos cuidados en garantizar la protección de las y los sonorenses.

En Sonora en el mes de abril se perdieron unos 10 mil empleos: IMSS

Durante el mes de abril en Sonora se perdieron 9 mil 923 puestos de trabajo formales, informó Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La cifra de empleos perdidos representa un decremento del -1.67% respecto al mes de marzo de 2020. El dato dado a conocer por el IMSS no toma en cuenta los empleos perdidos en el municipio de San Luis Río Colorado, ya que los cuantifican en la Delegación de Baja California, aunque se estima que una vez contabilizados, el número de puestos perdidos sea superior a los 10 mil.

Si se toma el dato anualizado, es decir, al mes de abril de 2019, suman 6 mil 329 plazas las que se han perdido en el último año, lo que representa una caída del -1.1%. Los puestos de trabajo perdidos en Sonora entre marzo y abril, cuando se implementó la Jornada de Sana Distancia y el paquete de medidas para evitar el crecimiento de los contagios como el establecido por el Gobierno estatal Quédate en Casa, suman 18 mil 905.

El dato más reciente de pérdida de empleo en el Estado ocurrió en 2009, cuando el País fue afectado por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, cuando se perdieron 31 mil puestos de trabajo, caída que representó un -6.8%.

Mis respetos y admiración para todas las enfermeras y médicos de Sonora

Mis respetos y mi admiración para los médicos y enfermeras de los diferentes hospitales, que en verdad están haciendo un trabajo ejemplar al atender a todos los afectados por la pandemia del Coronavirus y otros males que afectan a la población.

Este miércoles visitamos el hospital del Issste de Hermosillo y me impresionó la cantidad de gente en las salas de espera, cuando estamos en una cuarentena en donde está prohibido salir a la vía pública.

Los médicos y las enfermeras se desviven por atender a los pacientes, que en verdad son muchos, por lo que no nos queda más que admirar su trabajo, por estar en contacto directo con enfermos de todo tipo, incluyendo, por supuesto, el coronavirus. Cuando ya termine la cuarentena, sería muy bueno organizarles un reconocimiento público, pueblo y gobierno…Ojalá se lleve a cabo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson