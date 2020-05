Sonora aún no se encuentra en condiciones de suspender la cuarentena por el Coronavirus

Mientras Sonora cada día reportan nuevos casos de la pandemia de Coronavirus, el movimiento de personas y vehículos en las calles de Hermosillo se incrementa más, no sé si sea por la necesidad que se tiene de salir en busca del sustento familiar, o porque ya los enfadó el encierro. Lo cierto, este lunes se miró más movimiento, con largas colas vehiculares en los semáforos. Muchas empresas no prioritarias empezaron a funcionar, a lo mejor sin la autorización de las autoridades estatales, por lo que los inspectores del gobierno deben implementar una vigilancia más efectiva.

De hecho, no sé si esté laborando el personal de Inspección y Vigilancia del gobierno del estado, o si estos tienen las facultades para cerrar empresas. Muchas pequeñas empresas, “no hallan la puerta” porque tienen deudas y sueldos por pagar y sus negocios no tienen ingresos. También las grandes empresas están dejando de ganar, pero sus dueños cuentan con más recursos económicos para sostenerse más tiempo. Sin embargo, los despidos se están dando en forma masiva para “adelgazar” la nómina. Unos patrones están corriendo a sus altos ejecutivos.

Esto con el fin de que sean menores los desembolsos que se tengan que hacer cada quincena, porque las empresas no están teniendo utilidades. El despido de personal es el primer paso para aguantar la crisis económica, después vendrán otros, inclusive, hasta cerrar empresas, porque negocio que no deja hay que cerrarlo, lo que es la misma, en una expresión popular de los rancheros, “vaca que no da leche, hay que sacarla del corral”. Son puras mermas, pues. Sin embargo, hay que aguantar lo más que se pueda, porque vendrán tiempos mejores.

En estas crisis, como la que están pasando actualmente todos los países del mundo, es cuando se valorizan los buenos gobiernos y los mexicanos esperemos que el nuestro, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, esté a la altura. En Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha estado al pendiente y en contacto con los diferentes sectores de la comunidad, con el fin de evitar más contagios de la enfermedad, pero, sobre todo, en comunicación diaria con empresarios para empezar con la reactivación económica, posiblemente la próxima semana.

Esperemos que así sea, porque en Sonora cada día se incrementan más los contagios de Coronavirus y este lunes, el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, informó que se registraron 54 nuevos casos y cuatro fallecimientos. De los nuevos casos, 28 son hombres y 26 mujeres. Hasta ahora se han registrado 642 enfermos y un total de 53 fallecimientos, con lo que se mira claramente que todavía no es hora de bajar la guardia, sino cuidarnos más.

Acuerdan Gobernadora Pavlovich y empresarios corresponsabilidad en Reactivación Económica

Para salvaguardar la salud de las y los sonorenses ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19), y lograr, a su vez, la reactivación de la economía con éxito, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el sector productivo del estado a quien hizo un llamado a ser solidarios y llevar a cabo en sus empresas estrictos protocolos de salubridad, cuando inicie el Plan de Reactivación Económica en la entidad.

La mandataria encabezó la reunión sobre el Plan de Reactivación Económica-Diálogos para el Compromiso, donde participaron representantes del sector productivo de la entidad, funcionarios estatales y un grupo de científicos, biomatemáticos, investigadores y economistas de la Universidad de Sonora (Unison), Colegio de Sonora (Colson), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), quienes expusieron los distintos escenarios para la reanudación de actividades y el posible comportamiento de la pandemia en la entidad ante esta movilidad.

“Necesito, de verdad, de la propia corresponsabilidad de las empresas, los necesito a todos ustedes siendo muy solidarios en esta reapertura; verificar 116 mil unidades económicas es una tarea que se vislumbra enormemente compleja. Los empresarios deben ser autoverificadores, observarse a sí mismos con los ojos más críticos y los más responsables. Creo que todos sabemos que un rebrote tendría consecuencias desastrosas en la salud y en la economía”, expresó.

Comentó que en una decisión responsable y sustentada se tuvo que detener un porcentaje la actividad económica, como lo hicieron distintas naciones en el mundo; se generó un plan de apoyo alimentario para los sectores más vulnerables de la población; se reorientaron fideicomisos para la generación de un fondo de 150 millones de pesos para apoyar a la micro y pequeña empresa; se estableció una bolsa de 500 millones de pesos para adquirir, con la mayor transparencia, el equipo y materiales que le permitieran al sector salud dar la batalla contra la enfermedad; y se inició, desde el Gobierno, la planeación para definir cuándo reactivar todos los sectores de la sociedad.

Al señalar que para iniciar con el Plan de Reactivación Económica en la entidad se necesita que 75 por ciento de la población siga en aislamiento social por los siguientes días, la gobernadora Pavlovich puntualizó que la decisión de cuáles sectores y en qué plazo reanudarán actividades, no se tomará de manera discrecional, será el mismo equipo técnico de especialistas quienes lo determinarán, por lo que será una decisión “técnicamente clara y científicamente pulcra”, con el principal objetivo de salvaguardar la vida de las y los sonorenses.

“Será el mismo equipo técnico quienes determinarán, por su nivel de riesgo y su aportación a la generación de empleo, quiénes habrán de iniciar. No será un tema de cabildeo, ni de presión política o mediática, si los biomatemáticos nos dicen que sólo una cantidad de trabajadores pueden ser activados en ambientes controlados, lo haremos pensando en que el riesgo sea el menor y que el impacto en la economía sea el mayor posible”, aseveró.

