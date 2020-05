Todavía está lejano el día para levantar la cuarentena, al menos en Sonora

Se me hace que todavía está lejos el día para levantar la cuarentena, nada más que el país no aguanta más, porque prácticamente están suspendidas todas las actividades productivas y económica. Las fábricas no producen, las empresas no laboran y la situación cada día se pone más difícil para las personas comunes y corrientes, como usted y yo. Los empresarios no arriesgan su dinero sin seguridad. Se tiene pensado reactivar la economía en la segunda quincena del mes de mayo, cuando supuestamente la pandemia de Coronavirus deje de contaminar a más personas.

Los gobiernos no deben de ponerle una fecha final a la pandemia del Coronavirus, porque este podría permanecer lo que resta del año, o más tiempo. De hecho, como enfermedad ya se quedó en el mundo. Ahora hay que encontrar la cura de este mal, o, inventar una vacuna que proteja a la humanidad, porque no creo que los países aguanten una envestida más. Insisto, ojalá este mal nos haya dejado algo bueno. Creo que sí, ya que la mayoría de la gente que habita la tierra es buena.

El primer cuadro de la ciudad de Hermosillo se miró este Día de las Madres desolado, sin el bullicio de las personas entrado y saliendo de los comercios en busca de un regalo para mamá, como en años anteriores. Los que sí se vieron llenos de gente fueron los grandes centros comerciales que se ubican en el Vado del Río. Esos sí que han aprovechado la cuarentena para vender todo tipo de productos al precio que ellos quisieron, aprovechando la necesidad de las familias sonorenses.

El cierre de los comercios del centro de la ciudad afectó a los propietarios de estos, pero también a las personas al no tener opciones de compra, teniendo que comprar los productos y regalos en las franquicias del río de Sonora. Las autoridades deben de buscar otras medidas para activar la economía nacional y estatal, para proteger a las empresas y no permitir más contagios de la pandemia del coronavirus…Esperemos que los logren, porque el país se está hundiendo.

Muchas empresas han anunciado la apertura de sus actividades, como la industria de la construcción que tiene mucho dinero invertido en obras inconclusas y no tienen para cuando autorizar la reiniciación de las obras porque ya no aguantan más la ruina. Es mucha la gente que depende de esta actividad y que ahorita están ganando un salario sin trabajar. Es pesado aguantar esta cuarentena sin tener entrada de dinero, ni modo, hay que esperar, por el bien de todos.

Iniciará operaciones Ford Hermosillo la próxima semana

La planta Ford de Hermosillo, así como el resto de las fábricas de Ford Motor Company en Norteamérica reiniciarán operaciones graduales a partir del lunes 18 de mayo, informó la empresa en un comunicado. Asimismo, las fábricas que hacen piezas para Ford reanudarán operaciones completas el lunes 11 de mayo para estar en condiciones de contar con insumos cuando la factoría automotriz inicie de nuevo su producción.

La trasnacional, a través de un documento emitido en Dearborn, Michigan, Estados Unidos y compartido por Ford México, informó que los colaboradores que realizan roles que no pueden desempeñarse de manera remota, como pruebas y diseño de vehículos, también regresarán a trabajar el día 18 de mayo.

«Hemos estado trabajando intensamente con los gobiernos estatales y federales, nuestros socios sindicales y representantes de nuestra fuerza laboral para reabrir nuestras instalaciones en Norteamérica», dijo JimFarley, director de operaciones de Ford. Las plantas de ensamble de Ford en la región de Norteamérica, donde se incluye la fábrica de Hermosillo y la de Cuautitlán en el Estado de México, iniciarán labores con dos de tres turnos el día lunes 18 de mayo.

En tanto, la fábrica de motores, ubicada en el Estado de Chihuahua y la de transmisiones en Guanajuato, iniciarán labores con todos sus turnos el lunes 11 de mayo. La empresa anunció que ya reabrieron sus instalaciones en China y comenzaron con éxito el reinicio por fases en Europa.

Muchos hijos se arriesgan y celebran el 10 de mayo con sus madres

El Día de las Madres provocó que muchas familias rompieran la cuarentena y celebraran reuniones los hijos con su mamá, porque no podían dejar pasar el 10 de mayo sin estar cerca de ella. Otros hijos y sus familias se turnaron para visitar a su madre y no hacerlo al mismo tiempo por cuestiones de Salud. Se arriesgaron, ojalá todo haya salido bien y hayan disfrutado las reuniones familiares.