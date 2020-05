Registra Hermosillo mucho tráfico vehicular y los grandes centros comerciales a reventar

Este viernes se vivió en Hermosillo un día normal, en donde los bulevares y calles se miraron llenos de vehículos de todo tipo, asimismo, los grandes supermercados se miraron repletos de personas comprando regalos para las madres y alimentos para celebrar en grande, cuando las autoridades de Salud están recomendando no realizar las reuniones para evitar posibles contagios de Coronavirus. Al parecer la gente ya le perdió el miedo a la pandemia, o de plano de van a arriesgar.

A lo mejor muchas familias se cansaron del encierro y decidieron salir a la calle, poniendo el riesgo su salud y la de los demás. En ocasiones la gente sale de sus casas por necesidad, en busca del sustento.

Esto se entiende, pero existen casos en donde las jefas y jefes de familia no dependen de un sueldo semanal o quincenal para aguantar la cuarentena, porque sus hijos necesitan alimentarse, principalmente. Lo ideal es quedarse en casa para acabar con la enfermedad.

Sin embargo, la mayoría de las personas este fin de semana salieron de sus hogares a realizar compras de regalos para sus mamacitas, ya que el próximo domingo 10 de mayo es Día de las Madres y buscar algún presente para la reina del hogar. La intención es buena, pero en este tiempo de pandemia del Coronavirus está prohibido. Este viernes se registraron 49 nuevos casos (37 hombres y 12 mujeres), lo que la cifra de enfermos se eleva a 534, con 45 defunciones.

Creo que la solución a que no se registren más casos de Coronavirus la tenemos los ciudadanos y no las autoridades. El gobierno federal, los estatales y los municipales han hecho su parte, de eso no hay duda, ahora nos toca a la ciudadanía hacer la nuestra. Ayer, por necesidad, visité un centro comercial, después de no hacerlo por más de 45 días. Espero que no haya nada que lamentar, espero en Dios que no. Por eso les platico que los grandes supermercados se encontraban llenos.

Anuncia Gobernadora Plan de Reactivación Económica planteado por expertos

Con base en los resultados del trabajo realizado por el grupo de científicos, biomatemáticos, investigadores y economistas de instituciones académicas de Sonora, presentado este viernes ante el Consejo Estatal de Salud, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que el inicio del Plan de Reactivación Económica del estado, en el marco de la pandemia por Covid-19, se proyecta entre el 16 y el 22 de mayo, siempre y cuando sea de manera gradual, ordenada y progresiva, y mediante estrictos protocolos de salubridad.

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, presidido por la mandataria sonorense, la mesa de expertos de la Universidad de Sonora (Unison), Colegio de Sonora (Colson), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), presentó distintos escenarios posibles para la reanudación de actividades y el posible comportamiento de la pandemia en la entidad ante esta movilidad.

Tras escuchar a los expertos, la mandataria estatal señaló que después del análisis minucioso del comportamiento de la pandemia y el trabajo realizado por semanas en el diseño de un calendario probable para iniciar la reactivación económica para Sonora, es posible anunciar que, si en las siguientes dos semanas se cumplen las condiciones establecidas por los especialistas, como es el estricto aislamiento social del 75 por ciento de la población, la apertura de las actividades no esenciales podría comenzar de manera gradual entre el 16 y el 22 de mayo, con los protocolos rigurosos de salubridad.

“Después de semanas de trabajo cuidadoso y muy responsable tenemos un plan, en esta epidemia no hay un plan perfecto, pero tenemos un plan que equilibra la salud con la economía, que haga sostenible la economía al generar condiciones favorables para la salud, pero este plan requiere todo el compromiso de los empresarios, y cuando digo todo el compromiso, es de verdad, todo el compromiso, porque solo con su participación será posible la progresividad y la implementación eficiente de protocolos”, afirmó.

Las condiciones indispensables para hacer sostenible la reactivación económica y la capacidad instalada del sistema salud en Sonora, señaló la gobernadora Pavlovich, son: hacerlo de manera escalonada, paulatina, reactivando solamente a entre 17 y 34 por ciento de la población, durante todo un mes, priorizando a los municipios, sectores productivos y actividades de menor riesgo.

Felicitaciones a todas las madres de familia en su día este 10 de mayo…Abrazos.

Antes de cerrar este espacio, quiero felicitar a todas las madres de familia en su día, que se celebrará este domingo 10 de mayo. A todas ellas un fuerte abrazo y que no permitan visitas de sus hijos, ya que estos podrían llevar la enfermedad del Coronavirus. Recuerden que primero es la Salud de todos, principalmente de las personas mayores que son “candidatos” naturales a contagiarse más fácilmente con este virus mortal…Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana.

