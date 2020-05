Continúan los contagios de coronavirus en Sonora; van 451 casos y 44 muertes

De aquí en adelante las temperaturas en Hermosillo y gran parte del estado no bajarán de los 40 grados centígrados a la sombra. Según datos oficiales, martes y miércoles el termómetro marcó los 45 grados, por lo que se espera un Día de las Madres muy caluroso. Los hijos tendrán que visitar a sus mamás de uno por uno, para no hacerse bolas todos juntos a la misma hora, como es la costumbre. Los festejos hay que guardarlos para después que pase la cuarentena de la pandemia del Coronavirus, que aseguran las autoridades de Salud que será pronto.

Hay que dejar los festejos para después, pero el regalo a mamá sí hay que llevarlo, para que se sienta mejor. Que sea algo especial para ellas y no para la casa, como se acostumbraba antes, que se les regalaba sartenes, planchas, refrigeradoras, estufas, entre otros. Ahora que sea algo personal, una loción, un agasajo con una buena comida, un bonito vestido, un arreglo personal en un salón de belleza y, hasta un auto. La fiesta puede esperar para el mes de junio, no más tiempo, porque luego se olvidará. Las madres con la presencia de sus hijos se sienten bien.

El próximo domingo 10 de mayo es Día de las Madres, esto para los despistados que debido a la cuarentena no saben en qué día viven, además, sirve para recordarles y no digan después que se les olvidó. Los que sí deben de estar muy preocupados son los comerciantes del centro de la ciudad que tienen cerrados sus negocios y estos días previos al festejo de las madrecitas son para ellos de mucha venta. Ahora no podrán atender la demanda de la población debido a las medidas de sanidad implementadas por las autoridades de Salud…Ya vendrán tiempos mejores.

Lo más importante es la salud de la población, de eso no hay duda. Sin embargo, un amigo mío, comisionista en ventas, me decía que nos vamos a librar de la muerte por coronavirus, pero que vamos a morir de hambre, por la falta de recursos económicos. Muchas personas jefas y jefes de familia son comisionistas y si no venden no ganan, por lo que se las están viendo muy mal, ya que de ellos dependen el sostén familiar, alimentación para sus hijos y pagos diversos de agua, luz, cable y demás deudas. La cuarentena nos afecta a todos, pero más a las personas comisionistas.

Expone Clausen la situación que prevalece en Sonora con motivo de la pandemia del Covid-19

En comparecencia ante la Comisión de Salud del Congreso del Estado, que preside el diputado Filemón Ortega Quintos, el Secretario de Salud de Sonora, Enrique ClausenIberri, expuso la situación que prevalece en la entidad y los avances que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo en estas semanas que han transcurrido desde que se declaró la cuarentena en esta entidad.

El objetivo del encuentro fue tener información de primera mano sobre las medidas preventivas y estrategias que el Gobierno del Estado ha tomado ante la propagación del virus COVID-19 y así poder garantizar la protección de la salud de los sonorenses. Explicó que se construyeron tres de los posibles escenarios epidemiológicos y de contagios para poder hacer frente a la pandemia, aunado a la estrategia integral “Quédate en casa”, misma que radica en promover el distanciamiento social en la población y mitigar así la propagación del virus.

“Es un gran reto y desafío para el sistema de salud sonorense el hacer frente a esta pandemia, de tal forma que, si no se tomaban las previsiones necesarias de recursos humanos, acondicionamiento de unidades hospitalarias, además de adquisiciones de equipo, insumos, medicamento y material de curación, no tendríamos como hacer frente a esta amenaza de salud pública, colapsando el sistema de salud y poniéndose en riesgo la estabilidad del Estado.

ClausenIberri informó que, desde el 16 de marzo, fecha en que surgió el primer contagio en Sonora, hasta el 04 de mayo, van 392 casos confirmados, 61 pacientes recuperados y 41 personas fallecidas en la entidad. Siendo los municipios con mayor incidencia de contagio: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Huatabampo y Cajeme. A la fecha de hoy jueves, van 451 casos y 44 muertos.

No obstante, aseguró que Sonora registra un menor número de contagios, comparativamente con los estados de Chihuahua, Sinaloa y Baja California, además de un mayor número de pacientes recuperados. Detalló que, en un segundo eje se implementó el Programa Integral de Reconversión Hospitalaria, es decir centros de salud que priorizan la detección oportuna de casos en primer y segundo nivel de atención, de forma que los pacientes críticos son transferidos a tiempo a unidades médicas.

Por tal motivo, se crearon los centros centinela como ventanilla única, unidades médicas de primer nivel y exclusivas para atender a pacientes con sintomatología respiratoria, así se tiene la capacidad de diagnosticar a tiempo. Recordó que, por acuerdo del Consejo Estatal de Salud, se instalaron Centros Covid-19 en hoteles de algunos municipios del estado como San Luis Río Colorado, Hermosillo, Nogales, Cajeme y Agua Prieta, en los cuales se espera mayor número de contagios.

La Tercera fase, punto máximo epidemiológico, una vez que entremos en ella, será necesario que todas las unidades médicas de segundo nivel de atención presten sus servicios con toda su capacidad para los casos conformados de Covid-19.

Aprovechó su exposición para agradecer, a nombre de la sociedad, a los diputados presentes por haber aprobado el 15 de abril la reasignación de los recursos hasta por un 40 por ciento de la línea de crédito aprobada para este año, porcentaje que equivale a 520 millones de pesos para la atención urgente de la contingencia, la adquisición del equipo médico hospitalario, medicamentos, material de curación e insumos.

ClausenIberri mencionó los conceptos en los que se canalizará el recurso, siendo para capital humano: desde los filtros de control hasta las áreas de terapia intensiva, medicamento, material de curación y equipo de protección personal; equipo médico para terapia intensiva como ventiladores y monitores; inversión en camas de hospital para la reconversión, acondicionamiento de centros y áreas COVID-19, e insumos del laboratorio estatal, entre otros.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson