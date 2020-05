Si ya aguantaron la cuarentena, vale más esperar uno días más y evitar más contagios

Mientras las autoridades federales se preparan para informar que los contagios por Coronavirus han disminuidos, para no fallar en sus pronósticos, en Sonora seguirán cerradas las empresas no esenciales para evitar la enfermedad y no poner en riesgo la capacidad hospitalaria. Vale más esperar una semana más, cuando menos, para que los trabajadores regresen a sus actividades laborales. El Regreso deberá ser paulatinamente para no saturar las empresas de personas el mismo día. Por supuesto, guardando todas las medidas de seguridad para evitar más contagios.

Si ya esperamos la cuarentena, muy bien podremos esperar unos días más sin salir de casa y de esta forma evitar que la enfermedad se extienda a otros municipios de la entidad que todavía se encuentran limpios de coronavirus. Por cierto, este martes se registró el primer caso en el Municipio de Cananea, prácticamente en la recta final de la pandemia. Aunque el coronavirus llegó para quedarse como una enfermedad más, las personas ya no serán las mismas y habrá un cambio muy importante en el actuar y el hacer. Ojalá los cambios sean para mejorar.

Por lo pronto para muchas actividades será obligatorio el uso del cubrebocas y ya no será tan común el saludo de beso en las mejillas, los abrazos y hasta podrían acabarse los apretones de manos, lo que sería muy lamentable. Esperemos que estas medidas sean solamente por un tiempo y después regresen, ya que es importante demostrar nuestro afecto sincero y que mejor con un fuerte abrazo o un apretón de mano. En las familias no se puede acabar con estas manifestaciones de amor y cariño. Aunque en estos tiempos de coronavirus están suspendidos estos saludos.

Las autoridades de Salud de Sonora también se preparan para la recta final de la pandemia, en donde se debe destacar el trabajo de los médicos y enfermeras que han desarrollado una labor ejemplar. De hecho, todo el sector Salud de la entidad, IMSS, ISSSTE, Isssteson, entre otros, se han convertido en unos verdaderos héroes anónimos, por lo que la sociedad en general le están muy agradecida por salvar muchas vidas y evitar que la enfermedad se extendiera por todo el estado. También hay que destacar la colaboración de las personas que se resguardaron en sus casas.

El programa implementado por las autoridades de “Quédate en casa”, ha sido un éxito, al menos en Hermosillo, que, de acuerdo a la población de un millón de habitantes, los casos de coronavirus han sido menores a los esperados. El Municipio de San Luis Río Colorado se salió de control y los casos se incrementaron en forma inesperada. De hecho, los demás municipios fronterizos casi no tuvieron enfermos. Nogales se confió y en los últimos días se elevaron, pero se lograron frenar, según las autoridades sanitarias. Sin embargo, “no hay que echar las campanas al vuelo”.

Este martes Hermosillo registró una temperatura de 42

5 grados centígrados a la sombra, lo que podría provocar la disminución de los contagios de coronavirus. De hecho, la mayor parte del estado registró altas temperaturas y eso, supuestamente, beneficia a la población, al eliminar el virus mortal que trae “de cabeza” a todo el mundo, hasta los países ricos y poderosos como los Estados Unidos. Esta enfermedad está atacando a todos por igual, ricos y pobres, hombres y mujeres. No he sabido de casos en animales, ojalá que no, porque no hay hospitales para ellos.

Recomienda Consejo Estatal de Salud uso estricto de cubrebocas en el transporte público

El Consejo Estatal de Salud acordó este martes recomendar el uso estricto del cubrebocas en el transporte público, así como en establecimientos y actividades esenciales con atención al público, como herramienta de apoyo a la medida prioritaria de sana distancia, al estar entrando Sonora al momento de mayor riesgo de contagios por Covid-19.

En la sesión permanente del Consejo Estatal de Salud, los integrantes manifestaron su respaldo al llamado que ha hecho el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, a los sectores productivos a trabajar unidos en la contención de la pandemia por el nuevo coronavirus, y reforzar la estrategia Quédate en Casa promovida por la gobernadora Claudia Pavlovich, que ha permitido a Sonora tener menos enfermos y menos muertes de los que se pronosticaban para esta fecha.

En su intervención, ClausenIberri, resaltó que aun cuando los números reflejan que Sonora lleva una curva de contagio menor a la que se tenía prevista para estas fechas en todos los modelos, no es momento de relajarse, ya que las estadísticas indican que esta baja velocidad de la pandemia, que ha evitado hasta ahora la saturación de hospitales, ha sido resultado, precisamente, de las medidas de distanciamiento social que el Consejo ha establecido en la entidad.

Agregó que la excelente coordinación entre los miembros del Consejo Estatal de Salud, así como de las distintas dependencias estatales, ayuntamientos e iniciativa privada, ha permitido que el estado no tenga tantos enfermos ni tantas muertes, pero viene el momento más difícil, por lo que instó a no bajar la guardia y seguir las medidas de prevención y distanciamiento social.

En el desahogo de la sesión, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, presentó al Consejo la quinta evaluación de resultados Covid-19 en la entidad y como siguiente punto expuso, como medida complementaria a la estrategia Quédate en Casa, la importancia del uso de cubre bocas en espacios donde la circulación de aire es limitada y la sana distancia se ve comprometida por el necesario flujo de personas, como sucede en el transporte público y en comercios y actividades esenciales con atención al público.

Precisó que la medida más eficaz para evitar el contagio de la enfermedad, es quedarse en casa; sin embargo, cuando por alguna razón esencial se tiene que salir de los hogares, se recomienda como medida complementaria a la sana distancia, el uso de cubre bocas en los siguientes espacios: transporte público, comercios y/o actividades esenciales con atención al público, automóviles de servicio transportación privada y en lugares cerrados con poca circulación del aire.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson