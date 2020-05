Los partidos políticos se han hecho de oídos sordos ante la pandemia del coronavirus

Los partidos políticos de Sonora no se han sumado a los diferentes grupos de la sociedad para llevar ayuda a las familias de escasos recursos económicos que no han podido salir a trabajar debido a las recomendaciones de las autoridades de Salud para evitar la propagación de la enfermedad causada por el coronavirus. Agrupaciones sociales y los gobierno estatal y municipales, han llevado apoyos en alimentos y de artículos para los hogares. Los dirigentes de los partidos políticos se han los “chombitos” y en esta cuarentena no se han dejado ver.

A los aspirantes a un puesto de elección popular los entiendo, porque podría salir contraproducente su participación en estos momentos, pero las dirigencias y los militantes de los partidos deberían de estar activos en los barrios y colonias de los 72 municipios de la entidad para haber en qué pueden ayudar a la ciudadanía. Las colonias populares, en donde habita gente muy pobre en lo económico, sus habitantes están en espera de la ayuda que puedan brindarles los diferentes sectores de la comunidad, que muy bien se podrían sumar el PAN, PRI, Morena y otros.

A parte del fuerte calor que ya se hace sentir, muchas familias no tienen los indispensable para alimentarse. Además, no cuentan con el servicio de agua potable, electricidad, ni una vivienda digna, por lo que necesita todo tipo de ayuda. Muchos jefes y jefas de familia salen desde muy temprano en busca del sustento diario, pero ahora con la pandemia del coronavirus nadie puede salir a las calles a trabajar, menos a dar la vuelta. Hay familias que viven en casa de cartón, en donde se resguardan de los fuertes rayos del sol y soportan las altas temperaturas.

Los dirigentes y la militancia de los partidos políticos deberían de andar en los barrios populares llevando ayuda a sus habitantes, así como lo hacen sus candidatos en tiempos de campañas políticas. Ahora es el momento de ganar simpatías entre la comunidad. Que se uniformen y se vistan de colores para que los ciudadanos los identifiquen muy bien. Que se pongan las camisas del PAN, PRI, Morena, PRD, PT, MC, del Verde y el de los maestros, entre otros, pero que lleven despensas, agua, abanicos y cooleres (a los que cuenten con energía eléctrica), etc.

¿Con qué cara le van a llegar sus candidatos a la gente el próximo año a pedirles el voto, cuando en estos momentos que necesitan ayuda los han olvidado? Al parecer todos los dirigentes de los partidos se pusieron de acuerdo, porque no se miran brigadas llevando ayuda a las familias más necesitadas. Los supuestos partidos ricos, PAN, PRI y Morena, no están cumpliendo con sus obligaciones de hacer gestiones ante otros sectores para buscar esa ayuda. Ni siquiera requieren dinero, nada más ser gestores e intermediarios para llevar apoyo a la población.

Otros que han fallado al pueblo son los bancos, no atienden a sus clientes como debe de ser

Qué mal se han visto los bancos en Hermosillo durante esta cuarentena, porque, para empezar, no están abriendo todas sus sucursales, además, el fin de semana los cajeros automáticos se quedaron sin dinero. Los bancos que abren sus puertas solo dejan entrar a cinco personas (pasan de cinco en cinco), mientras que cientos de clientes soportan los fuertes calores haciendo filas (sin guardar la sana distancia) en las afueras de las instituciones. Muchas personas permanecen mucho tiempo dentro de los bancos, porque son varias las operaciones que realizan.

Si no van a poder atender como debe de ser, pues que cierren sus puertas y que solo operen los cajeros, regresando cuando la pandemia del coronavirus se calme un poco. En las colas de los bancos, se encontraban personas de la tercera edad, que por necesidad tienen que recoger su pensión y otras a “rascarle” a sus ahorros para poder seguir adelante. Es que en los bancos no están laborando a su máxima capacidad y son pocas a las personas que atienden. Este lunes no trabajarán en los bancos por ser inhábil por ley, ojalá que los encargados se surtir los cajeros los retaquen de dinero. Ahora todos le echamos la culpa de nuestras incapacidades al coronavirus.

Hay 124 trabajadores de la salud infectados por Covid-19 en Sonora

Hay 124 trabajadores de la salud infectados por Covid-19, de los cuales 55 tienen comorbilidades, aseguró el doctor Gérardo Álvarez Hernández, vocero oficial de la Secretaría de Salud.

Álvarez Hernández informó que el municipio de San Luis Río Colorado cuenta con más trabajadores de la salud contagiados por Covid-19, sumándose a 78, Nogales con 16, Cajeme y Hermosillo con 9 cada uno.

“Tenemos 26 trabajadores que no atienen directamente a pacientes con Covid-19 y se han infectado, tenemos 45 médicos, 49 enfermeras, tres laboratoristas y un dentista; es importante que en cada unidad de salud establezcan las áreas blancas, donde no hay pacientes con Covid, y pueden circular todos, áreas gris donde ya existe cierto riesgo y se debe utilizar el protocolo y áreas negras o sucias donde no se debe ingresar personal que no tiene contacto con el paciente”, indicó.

Al no reforzar las conductas preventivas en los centros de salud se presentará mayor personal infectado por Covid-19, aseveró, por lo que recomienda a la ciudadanía que si cuentan con algún síntoma respiratorio lleven a cabo el protocolo de higiene y porten cubreboca.

“Se deben reforzar las conductas preventivas en los centros de salud, todo paciente que ingrese a la unidad debe ser seguido por el protocolo y a la ciudadanía que acude al centro si tienen síntomas respiratorios acudan con cubrebocas para que el primer contacto del personal se reduzca el riesgo de contagio”. Precisó que 78 trabajadores de la salud que se han infectado por Covid-19 corresponden a la Secretaría de Salud; 43 al IMSS, dos al Isssteson y uno al Issste.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



