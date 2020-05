¿Qué tan confiable es la comida para llevar que se compra en los restaurantes?

Una pregunta para los especialistas del sector Salud, que ya me la han hechos varias personas y que no he tenido la respuesta. ¿Los alimentos que se compran en los establecimientos que venden comida preparada, se pueden comer con confianza o también podría estar contaminada?

La gente llega a los negocios, o pide por teléfono, teniendo sus dudas luego de ingerirlas. Creo que los alimentos podrían contaminarse al momento de ser preparados por falta de higiene, o los preparadores de estos traer el virus al contraerlo en cualquier lugar, sin saber dónde exactamente.

En lo personal creo que en cualquier lugar una persona se puede contaminar, sin salir de sus casas. Otra pegunta, ¿los periódicos y revistas pueden contaminarse y enfermar del coronavirus a sus lectores? Sería bueno obtener una respuesta de los voceros de la secretaría de Salud, ya sea a este medio de comunicación, o que se informe a través de las conferencias de prensa que ofrecen todos los días.

También informar que una persona que ya se alivió, ¿podría volver a contagiarse? Hay muchas presuntas en el aire, por eso han sucedido los ataques a enfermeras y médicos.

Las personas comunes y corrientes, como usted y yo, no sabemos si los trabajadores del sector Salud que tienen contactos con los enfermos del coronavirus, lleven la enfermedad en sus uniformes, batas médicas o sus zapatos.

Creo que urge más información al respecto, porque ya se han hecho público los fallecimientos de médicos, enfermeras, policías y militares que participan en las tareas sanitarias de la secretaría de Salud, federal y estatal.

La ciudadanía que está encerrada en sus casas se encuentra temerosa y no quiere salir a la calle a tomar aire, por la contaminación.

Las cifras que se dan a diario a cerca del coronavirus, de cuántos enfermos y muertos se acumulan todos los días, no es nada bueno para las familias, que, después del encierro, se les “inyecta”, pánico, terror y mucho miedo.

¿De quién fue la brillante idea de suspender la venta de cerveza en los expendios y supermercados?

No sé de quién fue la brillante idea de cerrar los expendios de cerveza en Sonora, cuando la temperara ya rebasa los 40 grados centígrados a la sombra, como si la gente se la pasara las 24 horas del día comprando cheve. Los clientes van a los expendios o a los supermercados compra su Six, sus botes o sus botellitas y luego a sus casas. Otros compran caguamas y el litro alcanza muy bien a la hora de la comida. De esta forma la gente de Sonora soporta las altas temperaturas. No se trata de emborracharse, sino de refrescarse, pero, en fin, “cada cabeza es un mundo”.

Con esta medida de suspender la venta de cerveza en los expendios, se volvieron a poner de moda los “aguajes” en Hermosillo, me imagino que en otros lugares del estado también. Estas medidas fomentan la corrupción, ya que los dueños de los “expendios” le triplican el precio al producto, porque ellos le tienen que dar su “mochada” a los inspectores del ayuntamiento y a los policías, para no ser molestados.

En estos tiempos modernos todo es negocio y, como dice el dicho popular, “el que no tranza, no avanza”. Los policías municipales ya extrañaban los aguajes que representan un buen negocio para todos. También los inspectores de la Comuna, y, a lo mejor, los inspectores de alcoholes del Gobierno del Estado, ¿por qué no?

Entre el 6 y el 10 de mayo descenderán los casos de coronavirus: López-Gatell

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señalaron que la próxima semana se prevé que se llegue al pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México y su área metropolitana.

