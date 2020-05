Dona Colegio de Notarios despensas para familias vulnerables

Para beneficiar a familias vulnerables de distintos municipios de la entidad, ante la contingencia del Covid-19, el Gobierno del Estado recibió una donación de despensas por parte del Colegio de Notarios del Estado de Sonora.

Miguel Pompa, y Manuel Puebla, secretarios de Gobierno y de Desarrollo Social en Sonora, respectivamente, coincidieron que a nivel mundial se viven tiempos difíciles, derivados de la contingencia sanitaria, por ello la importancia de que todos los sectores de la sociedad sumen esfuerzos para hacer equipo, en beneficio de las personas más vulnerables.

El secretario de Gobierno, agradeció a Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, por la solidaridad del gremio al donar mil 100 despensas y su solidaridad al sumarse al llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich, de apoyar a las familias que más lo necesitan.

“Quiero agradecer a todos los notarios de nuestro estado que se suman a este esfuerzo que está haciendo la señora gobernadora de involucrar a todos, esta es una pandemia que nos ha obligado a ser solidarios, Sonora siempre se ha distinguido por serlo, pero quien nos ha hecho entender que una responsabilidad como esta nos corresponde a todos, y que mejor prueba que ustedes como gremio se estén sumando ahora a este programa alimentario para poder llevar apoyo a quienes no lo han tenido, pero que es necesario poder sumar estos esfuerzos, como lo ha pedido la gobernadora, jalar todos parejo”, indicó.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora, mencionó que esta donación se suma a las acciones del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria, para atender una mayor cantidad de municipios en los próximos días.

“Lo que estamos necesitando ahorita en Sonora es compañerismo social, que volteemos a ver las necesidades del de enseguida, sin importar la situación que estemos pasando cada quien, que nos importe mucho lo que está pasando con los que ahorita están pasando un momento muy difícil, con esa necesidad, y que podamos nosotros buscar la manera de que nos duela lo que les duele a ellos”, señaló.

Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, dijo que cada uno de sus miembros con recursos propios aportó para la conformación de las mil 100 despensas que se donaron a la Sedesson, además de manifestar el interés de sus agremiados por participar en su distribución.

“No somos ajenos a la gran necesidad que hay en Sonora, nos sumamos por supuesto desde un inicio, y modestamente hemos contribuido con nuestro granito de arena para todas esas familias que no pueden en estos momentos adquirir la canasta básica, y sabemos, no tenemos duda de que el gobierno hará llegar esta ayuda; como gremio somos conscientes de la gran necesidad que hay, si sirve de algo, algunas manos extras para repartir parte de esta ayuda, aquí estamos”, comentó.