Determinan es obligatorio usar cubrebocas

El Consejo Estatal de Salud acordó este martes recomendar el uso estricto del cubrebocas en el transporte público, así como en establecimientos y actividades esenciales con atención al público, como herramienta de apoyo a la medida prioritaria de sana distancia, al estar entrando Sonora al momento de mayor riesgo de contagios por Covid-19.

En la sesión permanente del Consejo Estatal de Salud, los integrantes manifestaron su respaldo al llamado que ha hecho el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a los sectores productivos a trabajar unidos en la contención de la pandemia por el nuevo coronavirus, y reforzar la estrategia Quédate en Casa promovida por la gobernadora Claudia Pavlovich, que ha permitido a Sonora tener menos enfermos y menos muertes de los que se pronosticaban para esta fecha.

En su intervención, Clausen Iberri, resaltó que aun cuando los números reflejan que Sonora lleva una curva de contagio menor a la que se tenía prevista para estas fechas en todos los modelos, no es momento de relajarse, ya que las estadísticas indican que esta baja velocidad de la pandemia, que ha evitado hasta ahora la saturación de hospitales, ha sido resultado, precisamente, de las medidas de distanciamiento social establecidas.

Agregó que la excelente coordinación entre los miembros del Consejo Estatal de Salud, así como de las distintas dependencias estatales, ayuntamientos e iniciativa privada, ha permitido que el estado no tenga tantos enfermos ni tantas muertes, pero viene el momento más difícil, por lo que instó a no bajar la guardia y seguir las medidas de prevención y distanciamiento social.

A su vez, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, presentó al Consejo la quinta evaluación de resultados Covid-19 en la entidad y expuso, como medida complementaria a la estrategia Quédate en Casa, la importancia del uso de cubre bocas en espacios donde la circulación de aire es limitada y la sana distancia se ve comprometida por el necesario flujo de personas, como sucede en el transporte público, comercios y actividades esenciales con atención al público.

Por ello, el Consejo Estatal de Salud acordó de manera unánime, emitir la recomendación a la ciudadanía en general y a los responsables del funcionamiento de estos espacios públicos, observar y practicar el estricto uso de cubrebocas en dichos lugares y actividades, con la pertinente aclaración de que esta herramienta no sustituye la sana distancia, ni el aseo constante de manos, estornudo de etiqueta y medidas de higiene general.