Descartan reactivar actividades el 17 de mayo

La alcaldesa Célida López reitera que los hermosillenses deben permanecer en su hogares para evitar la propagación del coronavirus

La presidenta municipal, Célida López Cárdenas, aclaró que el Gobierno Federal estableció que el resguardo domiciliario podría levantarse el próximo 17 de mayo en municipios donde no hay casos de Covid-19, y el primero de junio donde sí hay casos, como el caso de Hermosillo.

Lo anterior en referencia a información que ha circulado en el sentido de que a partir del 16 de mayo se prevé el regreso paulatino a actividades en la capital del Estado.

La alcaldesa señaló que se refirió al 16 de mayo como la fecha que se cumplen dos meses de resguardo domiciliario y no como el día para reanudar las actividades normales y económica del municipio.

“El gobierno Federal habla del 17 de mayo pero para los municipios donde no hay casos, y el primero de junio para todos los municipios donde sí había casos y se empiezan a reactivar algunos sectores como la industria automotriz y las maquiladoras», dijo López Cárdenas.

La munícipe señaló que diversos sectores de la comunidad, especialmente los que viven al día, han solicitado el volver a sus labores, por lo que se está trabajando en una planeación cuidadosa y responsable en conjunto con especialistas de la Secretaría de Salud y representantes del sector empresarial para activar la economía de forma paulatina, con los protocolos de higiene en cada centro de trabajo.

Tendremos que hacer una planeación de cómo vamos a empezar a trabajar y esto tiene que ser de manera coordinada con el Consejo de Salud, con las cámaras empresariales y la sociedad civil para una reactivación económica segura, reiteró.