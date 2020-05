Demanda viuda de Kobe a Policía de LA

Vanessa Bryant dijo que los ocho agentes que estuvieron en la escena del accidente tomaron fotos con sus celulares

Con el fin de que se haga justicia y se exija respeto por la pérdida de sus seres más amados, Vanessa Bryant, viuda de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, demandó al departamento de policía de Los Ángeles por haber filtrado las fotos del trágico accidente aéreo, donde falleció su esposo y su pequeña hija Gianna.

Por medio de un documento que se reveló este sábado Vanessa destaca que fueron un total de ocho agentes de los que estuvieron presentes en la escena del accidente y tomaron fotografías con sus celulares, donde salían evidenciados las personas fallecidas en el lugar.

También añade que los policías no estaban vinculados al caso y hasta el mismo Departamento de Sheriff confirmó que no se tenían porque haber tomado fotografías, porque no era necesario en la investigación, por lo que era más que obvio que las intenciones de los agentes de tomar fotografías eran para sus asuntos personales.

En el escrito también se declara que Vanessa sigue angustiada y muy afectada por la pérdida de su esposo y su hija, una parte de ese sufrimiento se debe al mal manejo que ha tenido el Departamento del Sheriff con el caso, al igual que sus agentes no han actuado de una forma sensata.

Vanessa acusa de que tampoco se percataron de que muy pronto las copias de las fotografías estarán navegando por internet y que solo es cuestión de entrar a la red y hacer “click” en búsqueda para que ella y sus hijas puedan dar con las fotografías.

El abogado que está defendiendo a Vanessa aseguró que esta problemática se trata de una “violación de la decencia humana, el respeto y el derecho a la intimidad de las víctimas y de las familias” y añadió que se espera que muy pronto se puedan identificar las personas que difundieron las imágenes y de esta forma enfrentarse con la justicia y recibir una sanción justa