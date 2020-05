Da positivo a coronavirus Ricardo Peralta

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, informó la noche de este sábado 9 de mayo, que se encuentra en aislamiento ya que dio positivo al coronavirus Covid-19.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulte positivo al coronavirus. He hablado con el Doctor López Gatell y seguiré todas las indicaciones puntualmente”, informó a través de su cuenta de twitter.

A través de este breve mensaje, el funcionario informó sobre su situación y no brindó más detalles.

Otros funcionarios con covid-19

El fin de semana pasado, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó mediante sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19.

Además, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, tiene COVID-19 y se encuentra en autoaislamiento, con “excelente” estado de salud y sin síntomas graves.