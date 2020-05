Corrigen en España a «El Vasco» Aguirre

La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, corrigió al director técnico mexicano Javier Aguirre, quien afirmó que la Liga española volverá a la actividad el 20 de junio.

«El Vasco” expresó que la reanudación de la competencia se daría en ese día de junio, pero la dirigente del conjunto «pepinero» desconoce el por qué el timonel hizo esa afirmación. “No se ha dado una fecha cerrada. Sé lo que Javier dijo ayer, pero no sé de dónde le ha venido la fuente».

La presidenta incluso trató de hablar con Aguirre, pues incluso desde las oficinas de LaLiga de España ya se han puesto en contacto con el Leganés para aclarar la situación.

No he podido hablar con él hoy. La Liga no nos ha dado esa fecha. Ni esa, ni ninguna. Nos han llamado diciendo que de dónde habíamos sacado esa fecha», indicó en TVE.

Por otro lado, Pavón se congratuló porque Javier Aguirre, el resto del cuerpo técnico, preparadores, jugadores y trabajadores, salieron limpios en la prueba Covid-19 a la que se sometieron antes de volver a los entrenamientos.

“Aunque es información confidencial, nosotros afortunadamente estamos bien. Todos estamos bien”, señaló la dirigente del Leganés, que espera la reanudación de la Liga para continuar con su batalla por evitar el descenso.