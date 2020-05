Contradicción en pruebas de Covid no implica estar sano

Un resultado varía en cuanto al número de copias del virus en el organismo y puede modificarse incluso en horas, ello no implica que el portador esté libre de la enfermedad

Si una persona que se hace el examen para detectar Covid-19 en el primer día sale positivo, en una segunda muestra unos días después, puede ser negativo, ya que disminuye el número de copias del virus en el organismo, dijo el doctor Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.

En entrevista, Álvarez Hernández explicó que cuando una persona resulta positiva al virus y al tomársele tiempo después una segunda muestra, resulta negativa, esto obedece a que el organismo reacciona de diferentes formas en las personas, y el resultado depende entre otras cosas, si la muestra se tomó en cierta hora del día, ya que el material genético es variable en distintos momentos, es decir, existen copias del virus, que se les conocen como cargas, las cuales fluctúan incluso durante el mismo día .

“Se sabe que en un paciente que tiene síntomas por el nuevo Coronavirus, empiezan a elevarse estas cargas desde dos días antes de que comience sus síntomas, va subiendo, y tienen un pico que puede suceder entre los días 5-6 y después empiezan a disminuir, entonces no es un hecho biológico pasivo que el número de copias del virus que tengas se quede para siempre, va cambiando, y tu organismo va generando mecanismos de defensa ¿para qué?, para irlo eliminando, se llama aclaramiento viral”, resaltó.

El doctor Álvarez ejemplificó que, si el primer día el resultado del examen Covid-19 sale positivo, una nueva muestra incluso horas después, pudiera ser negativo ya que disminuye el número de copias del virus en el organismo de la persona, y al tratarse de una enfermedad y no ser un fenómeno matemático, se tiene variabilidad en su expresión entre un sujeto y otro.

“La prueba de PCR en tiempo real, reacción en cadena de polimerasa, depende del día en que te tomes la muestra, si tú te la tomas en el día quinto, es posible que tengas más número de copias, si te la tomas tres días después es posible que ya tengas pocas copias, de manera que dos resultados opuestos no son necesariamente contradictorios, este es un mensaje bien importante que quiero mandar a la población: no son contradictorios y no significa que un laboratorio sea bueno y el otro sea malo, no es la única respuesta, también puede ser la biología de la enfermedad, que van pasando los días, y tu organismo va respondiendo de forma distinta”, concluyó Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, indicó que el Laboratorio Estatal de Salud cuenta con la capacidad para detectar correctamente a los sujetos que tienen la enfermedad y a los que no la tienen y agregó que las y los sonorenses pueden estar tranquilos de los trabajos que hace este laboratorio, cuya operación es evaluada directamente por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la cual supervisa a los 32 laboratorios estatales en el país.

“El Laboratorio Estatal, para que la comunidad esté tranquila, no se autoevalúa, es valorado por un laboratorio nacional, tanto las muestras positivas como las negativas, tienen que ser validadas por el INDRE”, explicó Álvarez Hernández.

Explicó que en Sonora se utiliza como método de diagnóstico que se llama reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR), ya que es la más efectiva que se ha usado inclusive a nivel mundial y permite una mayor confiabilidad en los resultados.

“El método de diagnóstico se llama reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es un método complejo que detecta los genes que expresan los microorganismos, pueden ser DNA o puede ser RNA, que son ácidos nucleicos, entonces tiene que hacerse en laboratorios de alta capacidad y de alta calidad, esta técnica es la que se ha recomendado en el mundo como el método para identificar que tienes una enfermedad aguda, o producida por este nuevo Coronavirus”, comentó.