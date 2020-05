Confían comerciantes reabrir negocios

De ser aprobada la solicitud que hicieron a autoridades de Salud de la entidad, comerciantes del Centro de Hermosillo esperan reabrir sus puertas a partir de esta semana.

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de la ciudad, Rubén López Peralta, señaló que hace algunos días enviaron la petición al Consejo Estatal de Salud para la reapertura de 50 negocios de diferentes giros pero hasta el momento no han tenido respuesta.

Indicó que a casi dos meses de que se presentó la pandemia por el Covid-19, se busca reactivar la economía local y empleos en el primer cuadro de la Ciudad.

«Luego de reunión que tuvimos autoridades municipales y de salud en días pasados, se planteó enviar la solicitud al Consejo Estatal de Salud para retomar las actividades en el primer cuadro en aproximadamente 50 negocios, y así reactivar la economía y empleos, pero no hemos tenido respuesta», dijo.

López Peralta mencionó que esperan que las autoridades les informen cuáles serán las nuevos protocolos de seguridad e higiene que se aplicarán en los comercios para reactivar su economía.

El dirigente de los comerciantes del Centro recordó que derivado de la contingencia sanitaria, 25 comercios no reabrirán sus puertas debido a que no cuentan con la capacidad económica para reactivar sus negocios, y además los créditos emergentes que estaban esperando por parte del Gobierno del Estado no han llegado, por lo que optaron por el cierre definitivo.