Concluirá ciclo escolar desde la casa

Porque la mayor preocupación de las madres y padres de familia es la educación y la salud de sus hijos, la Secretaría de Educación y Cultura diseñará un plan que permita a las y los estudiantes concluir el actual ciclo escolar protegidos, desde casa, con todo el apoyo y las acciones necesarias, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En un video mensaje dirigido a los sonorenses, la mandataria estatal resaltó que, en Sonora, se trabaja en la preparación para vivir una “nueva normalidad”, luego del confinamiento obligado que ha impuesto la pandemia del Covid-19 desde hace casi dos meses.

“En este tema quiero ser muy clara: por ningún motivo, ninguno, tomaré una medida que ponga en riesgo la salud de nuestros más valiosos tesoros: nuestros hijos, por ello, he decidido que en Sonora, el presente ciclo escolar de educación Básica concluya con los niños en casa”, señaló.

Pavlovich Arellano, mencionó que el Covid-19 ha sido uno de los desafíos más grandes que los sonorenses han enfrentado y, al ser una pandemia sin fecha de terminación, el reto hoy es convivir en un ambiente donde coexistan la salud y la economía en sano equilibrio.

“Siempre he dicho, y lo reitero, que la salud y la vida de las personas están por encima de todo, pero también entiendo que gran parte de ello depende de cada uno de nosotros, de una acción corresponsable del gobierno, sociedad civil, sector productivo y ciudadanos”, aseveró.

Al referirse a la etapa de reactivación económica, la jefa del Ejecutivo, reconoció el Plan trazado por el Gobierno de México y explicó que con el apoyo de especialistas, académicos, investigadores y biomatemáticos, como ha sido desde el inicio de la contingencia, se trabajará en las etapas planteadas por la Federación.

Dijo que al ser la minería, la industria automotriz y la construcción, las que iniciarán operaciones de inicio, de acuerdo al anuncio del Gobierno Federal, así como los municipios que no están en riesgo de contagios, éstos deberán preparar protocolos estrictos para su reapertura, con todos los mecanismos y hábitos sanitarios indispensables para garantizar la salud y la vida de las personas.

“Damos la bienvenida a este plan que, en congruencia con lo que se ha venido trabajando en Sonora, permitirá el regreso a una nueva normalidad a partir del 18 de mayo de manera gradual, escalonada, y progresiva”, indicó.

Pavlovich Arellano, recordó que Sonora sigue con una curva de contagios a la alza, por lo tanto, para que esta nueva normalidad pueda llevarse a cabo sin una explosión de contagios es necesario que se mantengan los máximos cuidados en garantizar la protección de las y los sonorenses.

“Amigas y amigos: Sonora a partir del 16 de marzo, fecha en que se registró en nuestro estado el primer contagio, ingresó a una nueva forma de vida, la experiencia que de ella saquemos para ser mejores personas, mejores ciudadanos, depende de nosotros; el antecedente que tenemos los sonorenses es que nuestro estado siempre ha salido fortalecido de este tipo de retos, y hoy estoy segura, no será la excepción”, puntualizó la gobernadora.