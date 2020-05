Comparte Sherlyn conmovedor mensaje

Uno de los embarazos que más se han seguido en el medio artístico es el de Sherlyn González, pues desde que anunció la llegada de su primer hijo ha dado mucho de qué hablar y se ha mantenido muy activa en redes sociales y en programas de espectáculos para mostrar el avance de este.

Ahora, y en medio de la cuarentena, Sherlyn comparte que está más que lista para convertirse en madre por primera vez, con una fotografía por medio de su cuenta en instagram, misma que acompañó con conmovedor mensaje dedicado a su bebé y hablando sobre esta nueva experiencia.

«A unos días de que llegue mi hijo quiero darle gracias a mi maravilloso cuerpo, gracias por permitirme dar vida, valoro y agradezco cada kilo, cada cosa que sacrifico para que mi hijo creciera sano y fuerte dentro de mí, gracias por cada subidón de hormonas, gracias por los ascos que fueron un aviso de que todo estaba fluyendo bien, gracias por transformarte y ayudarme a entender que me estoy convirtiéndome en mamá», comentó

De inmediato los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, así como los de sus amigos y colegas de trabajo, quienes le envían los mejores deseos en esta nueva etapa, de la cual no tiene ninguna queja, pues, aunque ha subido más de diez kilos, aceptó con amor la transformación de su silueta.

«Gracias por la maravillosa elasticidad que me ha mostrado que yo también debo ser flexible y ceder a los cambios en lugar de resistirme, gracias por mandarme a dormir en medio de pláticas porque era justo lo que mi hijo necesitaba, perdóname por todas las veces que fui dura y estuve incomoda o me queje por sentirme gorda, hinchada o no suficiente, hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mí, hoy agradezco estas boobs que serán una bendición maravillosa para mi bb, hoy agradezco y valoro todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí y por mi bebe estos 9 meses de gestación, hoy le prometo a mi cuerpo ser paciente, entender los cambios, abrazarlos con amor y estar atenta a lo que me pida», detalló en la publicación.

A un día de haber compartido esta tierna imagen, Sherlyn tiene ya más de 170 mil me gustas y miles de comentarios, en donde aplaudieron sus lindas palabras y destacaron que luce hermosa, de la misma manera, agradecieron que motive a otras mujeres que están pasando por esta etapa tan hermosa.