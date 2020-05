Buscarán frenar venta de «El Cárcamo»

El Ayuntamiento de Hermosillo está incurriendo en una irregularidad de un ordenamiento Federal al seguir adelante con la subasta o venta del campo deportivo «El Cárcamo», ubicado en bulevar Serna y Río Moctezuma a un costado del parque La Sauceda, por lo que retomarán la solicitud de amparo para evitar que suceda, informó Evaristo Benítez Figueroa.

El presidente de la Asociación de Futbol Soccer del Estado de Sonora dijo que fue una sorpresa la decisión del Cabildo de Hermosillo el pasado martes de seguir adelante con la venta de dicho predio que consta de de 98 mil 201 metros cuadrados, y con un valor catastral de 186 millones 90 mil 895 pesos, por ser mandato del Presidente de la República su no venta.

«Independientemente de que sabemos que hay prioridades como el reparar los baches, la autoridad encargada de tramitar el recursos necesario ya hizo el trámite para que este llegue en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos de la Función Pública, entonces no entendemos nosotros cuál es la insistencia, la persistencia de seguir adelante con la venta de este predio», señaló.

Benítez Figueroa reveló que son mínimos los espacios deportivos que hay en la Ciudad y el País por lo que proseguir con la venta de este predio tendrán que acudir a la instancias correspondientes para ratificar la no venta del mismo.

«En este espacio existe suficiente vegetación para protegerlo, independientemente de la tuberías que van por el subsuelo y la garantía de que siga subsistiendo como área verde o deportiva», apuntó.

Respecto a que dicho espacio no cuenta con baños o agua potable, dijo que como deportistas no les han dado autonomía o autoridad para el manejo y disposición de ese campo deportivo.

Si la autoridad no diera la autonomía necesaria para poder invertirle y conseguir patrocinios con empresas e instituciones para bardear las instalaciones, lo haríamos pero no quieren hacerlo. «Nosotros no pedimos que nos den todo, únicamente que nos faciliten los medios para nosotros trabajar en el predio», expresó.