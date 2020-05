Brindan internos del Itama y Ceresos serenata virtual a sus mamás

Los jóvenes y adultos privados de su libertad, felicitaron a sus respectivas madres, esposas y abuelas a través de videollamadas con motivo del Día de las Madres

El distanciamiento social necesario en tiempos de la pandemia por Covid-19 no fue limitante para que Personas Privadas de su Libertad de los 13 Centros de Reinserción Social (Ceresos) y jóvenes del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), felicitaran por el Día de las Madres a sus mamás, esposas y abuelas, a quienes les dieron serenata virtual.

El coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Ramón Tadeo Gradías Enríquez indicó que, sin duda, fue una celebración diferente la que se vivió en los centros este año, pero el distanciamiento no fue motivo para que no hicieran llegar sus buenos deseos a sus madres en esta fecha tan especial.

En los Ceresos de Sonora, dijo se organizó una jornada comprendida del 8 al 10 de mayo, para que la población penitenciaria se comunicara con sus seres queridos, a través de sesiones de video llamadas y el uso de telefonía fija.

“Las PPL comprenden la importancia de protegerse y cuidar la salud de sus familias, durante la emergencia sanitaria, por ello, han adaptado en forma positiva este mecanismo virtual para tener contacto con ellos”, manifestó.

El uso de la tecnología este año hizo posible que las PPL, haciendo uso de su derecho se comunicaran con sus familias, para lo cual grabaron melodías y mensajes que dedicaron especialmente a sus madres.

Gradías Enríquez agregó que en los centros femeniles en el Estado también se realizaron celebraciones siguiendo las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, utilizando cubre bocas y manteniendo una sana distancia.

En Agua Prieta, comentó, se rifaron varios artículos para el hogar para las madres y esposas de los PPL, mismos que serán entregados en el transcurso de la semana.

Por su parte, José Pedro Beltrán Valenzuela, director general del Itama, explicó que en los cinco centros con los que se cuenta en la entidad los jóvenes también aprovecharon las video llamadas para hacer llegar mensajes de cariño a sus madres y abuelas.

En el centro de Cócorit, los adolescentes elaboraron arreglos con plantas naturales que adornaron con moños de colores, detalle que se entregará a las madres en el transcurso de la semana, a través del área de Trabajo Social.

El secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley, instruyó que se brindaran todas las facilidades para comunicar a la población tanto de los Ceresos como de Itama con sus familias, especialmente con sus madres, esposas y abuelas.

Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Pública, desde el inicio de la pandemia, acordó por recomendación de la Secretaría de Salud y en coordinación con las Comisiones de Derechos Humanos nacional y estatal, suspender temporalmente la visita familiar, para proteger tanto a los internos, como a sus seres queridos, para lo cual se habilitaron espacios especiales para la comunicación a través de video llamadas y telefonía fija.