Brilla Julio Cruz en Costa Rica

Los Santos de Guápiles salieron goleados en su visita al estadio Carlos Ugalde Álvarez luego de caer 3-0 ante la Asociación Deportiva San Carlos, quienes volvieron a probar la victoria en el Clausura 2020 con el tanto del panameño, Jorman Aguilar y al doblete del mexicano, Julio Cruz, quien sigue brillando en el balompié costarricense.

Desde muy temprano en el compromiso los Toros del Norte lograron ponerse al frente en el marcador con la anotación de Jorman Aguilar, eso fue como un revulsivo anímico para llevar los hilos del cotejo.

Sin embargo, fue hasta la parte complementaria que San Carlos accedió a una nueva anotación, trascendió cuando el cronómetro marcaba el 50’ y fue por intermedio del talentoso, Julio Cruz, quien aprovechó un buen centro desde el costado derecho y con un majestuoso cabezazo concluyó la jugada.

El conjunto santista, dirigido por Luis Antonio Marín, intentó por todos los medios encontrarse con el descuento, realizaron cambios ofensivos con el fin de arriesgar un poco más en el verde; empero, no tuvieron las correctas asociaciones para hallar los espacios que les permitiera filtrarse en el campo local.

Cuando parecía que el compromiso terminaba con ese resultado, al 87’, una vez más, apareció Julio Cruz, el cual liquidó el partido y le dio tres importantes puntos a su equipo, quienes no habían podido ganar desde que se reanudó el campeonato de fútbol costarricense.

Julio Cruz es un futbolista mexicano que llegó a Costa Rica hace cuatro años para aportar de sus buenas virtudes como delantero al campeonato de la Primera División, con tan solo 24 años, proveniente del Monterrey de la Liga MX, ha dejado muy buenas sensaciones y en su actual equipo, San Carlos, no es la excepción.

Tras 18 jornadas disputadas en el Clausura 2020, Julio Cruz ha jugado un total de 14 partidos y lleva diez goles en su cuenta, para un total de 824 minutos vistiendo la casaca de San Carlos; no obstante, ha estado en otros clubes ticos como: Belén FC, Guadalupe, Club Sport Herediano y Cartaginés.

“Costa Rica un país acogedor que me hace sentirme en casa y muy cómodo, las personas que me conocen me han dado la mano y eso realmente se siente muy bien. Tuve oportunidades de regresar a México, pero ese tipo de cosas son las que me cautivan a quedarme más tiempo por acá”; había comentado Cruz en entrevista con ESPN.

El próximo partido que tendrá San Carlos, equipo de Julio Cruz y dirigido por el colombiano Carlos Restrepo, será este próximo domingo 31 de mayo ante Cartaginés, duelo correspondiente a la fecha 19 del Clausura 2020.