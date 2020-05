Aumentan municipios con casos de Covid en el estado

En 20 de los 72 municipios de la entidad ya se cuenta con presencia del coronavirus

En los últimos días se ha confirmado por lo menos un caso de Covid-19 en tres municipios que antes no presentaba registros de la enfermedad, expresó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

Esta semana, dijo, Santa Ana, Cananea y Cumpas son de los municipios que se agregan a la lista de aquellos que ya cuentan con al menos un caso por Covid-19, por lo que, a la fecha, 28 por ciento de los municipios de la entidad ya cuentan con casos de esta enfermedad.

“Se ha incrementado el número de municipios que tienen casos, ya en este momento el 28 por ciento de los municipios del estado de Sonora, es decir, 20, tienen al menos un caso registrado, lo que también habla de la diseminación lenta del virus”, expresó.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades explicó que es importante que los ciudadanos continúen con las medidas sanitarias que se han implementado como el lavado frecuente de manos, ya que la higiene ayuda a que haya menos casos de infecciones respiratorias, diarreas, y otras enfermedades, no solo contagios por Covid-19.

“Yo sí creo que las medidas de contingencia sanitaria, ojalá y no me equivoque, se van a convertir en nuevas formas, nuevos estilos de vida, creo que entenderemos que en el futuro, si tenemos una gripe, un cuadro respiratorio, lo que tenemos que hacer es usar nuestro cubrebocas, tomarnos la temperatura, no acudir a trabajar”, comentó.

Aumentan casos entre militares

Por otra parte, informó que se incrementó el número de casos sospechosos de contagio de Covid- 19 entre personal de la milicia, ya que se han confirmado 39 casos, 37 de estos entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos en la Secretaría de Marina, además se tienen en laboratorios están 28 pruebas más.

Álvarez Hernández, abundó que siguen con la investigación del brote de la milicia en todo el estado, y en las próximas horas se tendrían los resultados de las pruebas.

La milicia como los elementos de las diferentes corporaciones policiacas son grupos de riesgo, por la naturaleza de su trabajo que de proximidad con la ciudadanía, aclaró el funcionario estatal.

“Los espacios donde laboran favorece esta situación tienen un contacto cercano con la población; además, hay mucha rotación entre el personal, proceden de diferentes partes del país y eso facilita la posibilidad de transmisión”, argumentó Álvarez Hernández.

Acciones de prevención contra otras enfermedades

Ante el inminente escenario de más casos de dengue, chikungunya y zika en Sonora, por la proliferación de los moscos transmisores de estas enfermedades, el funcionario estatal comentó que en breve la Secretaría de Salud del Estado lanzará una campaña de prevención para disminuir el número de contagios.

Se ha observado un incremento de las ovitrampas positivas, lo que significa que las condiciones ambientales son favorables para el mosco Aedes Aegypti, anotó Álvarez Hernández.

La fumigación se ha intensificado en diferentes regiones y en los próximos días se lanzará la campaña “el dengue, chikungunya y zika en tiempos de Covid-19”, puntualizó.