Aumentan contagios de Covid en 264%

Ante la cadena acelerada de contagios por Covid-19 en el que se encuentra Sonora, que en las últimas dos semanas muestran un incremento de 264 por ciento, casi el triple de lo que se tenía a principios de mayo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano advirtió que no es momento de que la ciudadanía relaje las medidas de distanciamiento social y llamó a permanecer en casa el mayor tiempo posible.

A través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que de acuerdo a las cifras registradas, el crecimiento exponencial de casos en este mes de mayo es preocupante, toda vez que en las últimas dos semanas el número de positivos creció en un 264 por ciento, es decir, se tiene casi tres veces la cantidad de contagios que se habían registrado en las primeras seis semanas de la pandemia.

Añadió que en la última semana se duplicó la tasa de mortalidad y el porcentaje de hospitalización creció de 20 a 40 por ciento, lo que pone en riesgo de saturación al sistema de salud.

“Con mucha preocupación me dirijo a ustedes, porque en Sonora hemos rebasado ya los más de mil contagios por Covid-19 y, desafortunadamente, tenemos 79 personas que han fallecido a causa de esta pandemia”, indicó.

La mandataria informó que son 24 municipios donde se han confirmado contagios por Covid-19, y algunos de ellos registran un crecimiento acelerado, como Hermosillo, Nogales, Cajeme, Navojoa, Guaymas y San Luis Río Colorado.

“Sé que ya quisiéramos volver a nuestras actividades, que ya estamos cansados, sé que ya hemos llegado incluso al nivel del enfado, lo entiendo perfectamente, pero sé también que podemos hacer un último esfuerzo para protegernos y proteger a los que más queremos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras familias”, señaló.

Pavlovich Arellano comentó que según los expertos en la materia, el riesgo de contagio está prácticamente en toda la ciudad y de un momento a otro se pueden duplicar los casos si no se extreman las medidas de precaución.

“Por eso, reitero el llamado a cuidarnos, a seguir en casa el mayor tiempo posible, a ser más estrictos con nosotros mismos y sólo salir a lo esencial; vamos a dar este estirón todos juntos, yo sé que podemos, yo sé que te preocupa tu familia y sé que por ellos puedes hacerlo, cuídate, cuídalos, quédate en el refugio más seguro que tenemos hoy que es nuestro hogar, quédate en casa”, resaltó.