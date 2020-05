Aumentan a 534 infectados por Covid; detectan 49 nuevo casos

Se confirmó el sexto caso pediátrico en un menor de Hermosillo en donde este viernes contabilizaron 33 infectados

Este viernes se confirmaron 49 nuevos casos de coronavirus Covid-19, entre ellos un niño para sumar seis los casos pediátricos y 534 los infectados en el estado, mientras que los decesos continúan en 45, informó el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

En su reporte diario efectuado a través de redes sociales, precisó que los 49 nuevos casos corresponden a 12 mujeres y 37 hombres, entre los ocho y 61 años, con lo que se confirma el sexto caso pediátrico en un menor que se recupera en Hermosillo.

Asimismo, precisó que 33 de los casos ocurrieron entre residentes de Hermosillo, así como cuatro en Nogales y Caborca, tres en Cajeme y Guaymas, en tanto que San Luis Río Colorado y Agua Prieta, tienen uno cada uno, ninguno con antecedentes de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

ClausenIberri, apuntó que entre los 49 nuevos casos de personas contagiadas están dos trabajadores de la salud en Hermosillo y Agua Prieta.

El funcionario estatal sostuvo que justo ahora el coronavirus está pegando con toda su fuerza, “los números no mienten, en los últimos cuatro días hemos tenido más de 100 contagios, por eso el permanente llamado a quedarse en casa”.

Expuso que con base a los números que día a día da a conocer sobre los contagios y decesos “te pido no salir a la calle si no tienes nada esencial que hacer, que te quedes en casa para detener la pandemia”.

En Hermosillo hay 156 casos, cuando hace una semana eran 74, esto es, más del doble en una semana y muchos se están alistando para festejar en grande el 10 de mayo, “por favor no vayas al panteón a visitar a tu madre o a tu abuelita, mejor ofréceles una cadena de oración”.

Lamentó que con el coronavirus pagan justos y pecadores, “no creas que a ti te no ve va pasar estos días son decisivos o se nos disparan los contagios y muertes o empieza a bajar la curva de la pandemia” de ahí que reiteró el llamado a no salir de casa y no arriesgar la vida de las familias “quedarte en casa es cuestión de vida o muerte”, argumentó.