Aseguran que el torneo Clausura 2020 si se juega

El presidente de la Liga MX dejó claro que el objetivo es culminar el torneo como está establecido en el reglamento

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dejó en claro que el objetivo es terminar el torneo Clausura 2020 como está establecido en el calendario y que será a mediados de mayo cuando se decida la fecha de reanudación.

Estamos trabajando los calendarios para terminar el torneo de Clausura como está establecido en el reglamento y hasta el último de los partidos”, dijo el titular de la Liga.

En declaraciones al canal Fox Sports, Bonilla reiteró que en el balompié mexicano se tiene toda la intención de que se complete el certamen, a diferencia de países como Francia, Holanda y Argentina, donde se declararon finalizados los certámenes a causa del COVID-19.

Estamos todos claros que tenemos que terminar el torneo, la temporada, y confiamos que por el bien de todos en el país la curva se haya aplanado, que los contagios no sean de niveles extremos de otros países y podamos reactivar la economía».

De la reanudación del certamen, comentó que en las próximas semanas se determinará cuando volverán, de inicio a los entrenamientos, por lo cual están pendientes de lo que informe el Sector Salud y que les den luz verde.

No vamos a actuar sin su consentimiento. Para nosotros lo más importante es la salud de las personas y hasta que la autoridad no diga que podemos reactivarnos primero para los entrenamientos y después para la celebración de los encuentros, no lo haremos”.