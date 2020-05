Aprueba Guía para la Nueva Normalidad

El Consejo Estatal de Salud aprobó este viernes por unanimidad la Guía para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora Covid-19 que contiene acciones encaminadas a preservar la salud de las y los sonorenses para prevenir contagios por esta enfermedad, durante el reinicio gradual de actividades económicas, las cuales son complementarias de los lineamientos de sanidad que dicte el gobierno federal.

Durante la segunda reunión extraordinaria de este Consejo, se dieron a conocer las propuestas hechas por el Gabinete Económico de Sonora, previo al reinicio gradual de actividades productivas, con base a los plazos y lineamientos que dicte el gobierno federal en esta materia, así como la Guía elaborada por el Comité Técnico del Consejo.

De esta manera, las empresas que vayan reincorporándose a la actividad laboral y cuenten con más de 250 empleados deberán realizar a sus trabajadores pruebas aprobadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), en una proporción del cinco por ciento de su planta laboral cada semana.

Además, los empleadores deberán asegurarse que los trabajadores cumplan con el uso obligatorio de cubrebocas, desde el trayecto de sus hogares al centro de trabajo, así como durante la jornada laboral y de retorno, a fin de extender las medidas de prevención a toda la cadena de movilidad del trabajador.

En materia de transporte de personal solo estará permitido un aforo de 50 por ciento de su capacidad, manteniendo la distancia adecuada entre cada pasajero, y con todas las medidas de sanidad al interior del mismo.

Asimismo, se estableció que las personas con una condición vulnerable de salud, así como la población de la tercera edad, permanezcan aún en sus casas para su resguardo y evitar exponerlos a contagios.

A su vez, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada mencionó que la prioridad es la salud de las y los sonorenses y evitar posibles brotes de Covid-19 entre las y los trabajadores en este proceso.

Y aun cuando el gobierno federal es el que va a determinar cuándo se abrirá cada sector de la Economía, en la reunión del Consejo Estatal de Salud se aprobó que el gobierno del Estado brinde capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas, para prepararlas para que tengan un ordenado regreso a la actividad y sobre todo seguro para los trabajadores, lo que ocurrirá solo si cumplen con los protocolos sanitarios.

En tanto, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, presentó para su aprobación la Guía General para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora, misma que fue elaborada por el Comité Técnico que se conformó en el Consejo Estatal de Salud ex profeso para ello.

Esta guía establece una serie de lineamientos estratificados con el detalle de cómo se llevará a cabo el regreso de cada sector a la actividad productiva; sin embargo, en la sesión se expusieron y aprobaron los 10 lineamientos básicos de aplicación general, entre ellos que el regreso a la actividad económica sea progresivo y gradual conforme a lo que ordene el gobierno federal

Además, que los grupos de la población que pueden gradualmente empezar a moverse debe de ser los que no tienen factores de riesgo; la movilidad poblacional debe ser para actividades esenciales; no deben llevarse a cabo eventos masivos de manera presencial; no deben celebrarse reuniones sociales.

Asimismo, las clases deben de continuar de modo virtual hasta el fin del ciclo escolar; las ceremonias religiosas deben de mantenerse de forma virtual; las empresas deben aplicar protocolos sanitarios apropiados; la venta de alimentos a través de restaurantes y otros negocios (formales e informales), deben privilegiar la venta para llevar.

Por último, el transporte público debe llevarse a cabo en manos sanitizadas y debe ocuparse máximo el 50 por ciento de su capacidad, garantizándose la ventilación.