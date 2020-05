Aplazan fallo sobre caso Lupita González en el Tribunal de Arbitraje Deportivo

La medallista olímpica mexicana tendrá que esperar hasta el próximo 30 de junio, el resultado de la decisión en torno a las acusaciones por dopaje

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), notificó a la medallista olímpica, Guadalupe González Romero, que se aplaza por cuarta ocasión el fallo de su caso por dopaje.

En 2018 la marchista fue sancionada cuatro años por la IAAF al dar positivo por trembolona en un control antidopaje. La mexicana apeló ante el TAS y desde noviembre de 2019 (cuando se realizó la audiencia), espera el resultado de su apelación.

En teoría la respuesta sería entregada el 2 de diciembre de 2019, pero fue entonces cuando se recibió la primera de cuatro postergaciones, la siguieron la del 29 de enero de 2020, 30 de marzo y finalmente, 15 de mayo. En el correo que recibieron del TAS, se anuncia que se aplaza la fecha para entregar el laudo hasta el próximo 30 de junio.

Yo creo que no hay unanimidad en el fallo y los fallos tienen que ser unánimes. Yo creo que hay discrepancias entre los árbitros, no se me ocurre otra cosa porque sancionar es muy sencillo, solamente se confirma la decisión y hasta luego. Es francamente extraño, no entiendo la razón”, externó Andrés Charria, abogado de la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Aunque la incertidumbre ha causado desesperación en Lupita, tiene la ventaja de que la suspensión está vigente y es retroactiva. La atleta de 31 años continúa entrenando y mantiene la esperanza de recibir una reducción hasta de dos años y medio para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en verano de 2021.

“La ventaja es que en estos momentos el tiempo corre a favor nuestro porque ya no hay olímpicos este año. Si hubiera habido Olímpicos, para el 30 de junio no nos habría servido el fallo. No pueden demorarse dos años, el código del TAS dice que el panel tiene tres meses para dar el fallo de manera que ya lo deberían tener”, concluyó Charria.