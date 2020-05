Analiza proyectos René Lizárraga

Luego de no poder clasificarse a los JJOO por segunda ocasión, el taekwondoín sonorense dejó eso atrás, y entrena durante la cuarentena

El taekwondoín sonorense y medallista mundial, René Lizárraga, proseguirá con empeño su carrera como atleta en busca de ganar más medallas para México, e incluso buscar por tercera vez el ansiado lugar en los Juegos Olímpicos.

Lizárraga Valenzuela no pudo quedarse dentro del equipo mexicano que buscaría plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues luego de un duro proceso, sólo medallistas del Campeonato del Mundo y de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pelearon por dichos boletos.

En ambos torneos el sonorense acarició la posibilidad de subirse al podio: en el primero lo eliminaron una ronda antes de zona de las medallas (cayó por apenas un punto de diferencia), y en Perú terminó cuarto. A final de cuentas México aseguró dos pasajes hacia los JJOO de Tokio.

Después de quedarse de nuevo en la orilla por cumplir su sueño de convertirse en olímpico en Tokio 2020, el originario de Nogales medita con serenidad sobre su futuro en medio de la cuarentena.

“He estado muy cerca de lograr el pase olímpico, sobre todo el de Río 2016, pues por décimas en el ranking quedé fuera, en estos momentos estoy pensando en un evento grande para competir…pero no sé si otros años más para entrar al proceso de los siguientes Juegos Olímpicos (París 2024) es algo que voy a meditar”, comentó.

Mantiene su preparación

Por lo pronto el taekwondoín sonorense, ganador de medalla de plata en el Campeonato Mundial 2013 de TKD, continuará de frente con su carrera como atleta de alto rendimiento sin descuidar la preparación en medio de la contingencia sanitaria.

“Ahorita me siento bien y estoy tranquilo entrenando desde casa pensando en lo que viene en el resto de este 2020; en mi caso estaba el Campeonato Panamericano, al cual iba a acudir, pero todo está pausado”, dijo vía redes sociales desde Tijuana, Baja California, en donde se encuentra.

“La cuarentena me agarró en Tijuana, estaba en el CNAR (en la Ciudad de México) concentrado con la selección nacional, entonces después vine para acá y aquí me agarró la pandemia; actualmente llevo al pie de la letra un plan de trabajo personalizado, aunque quizá no con un pateo en sí pero obviamente manteniéndome activo sin perder la forma física”, comentó.

“Es poco difícil el entrenar sin un compañero porque en mi deporte se requiere, pero hay otras alternativas para realizarlas en casa, claro con las medidas necesarias, ya que no podemos perder la preparación física. Eso también le recomiendo a los compañeros deportistas de Sonora y todo el país”, detalló.

En cuanto al aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el 2021, el sonorense alabó la sabia decisión debido al riesgo de salud, y a que los atletas no llegarían en su mejor forma después de la cuarentena a nivel mundial.