Amenazan de muerte a Ninel Conde

La actriz y cantante presentó una carta a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde denunció, a través de una carta que publicó en redes sociales, que ha recibido amenazas de muerte por parte de su expareja Giovanni Medina, luego de declarar a los medios de comunicación que impuso una demanda ante las autoridades.

También acusa al padre de su hijo de impedirle ver al pequeño, y que recientemente presentó una carta a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La intérprete de «El bombón asesino» reveló a los medios de comunicación:

«Se presentó un escrito a Ernestina Godoy, la fiscal general, pidiéndole especial atención en el caso, ha pasado mucho tiempo, ya más de dos meses que este hombre no me deja ver al niño y necesitamos que se actúe, porque yo no sé si el niño está bien o no está bien, evidentemente está siendo mal aconsejado y pues a clamar por justicia”, dijo.

Después de sus recientes declaraciones, la artista de 43 años denunció a Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel Medina, a través de una carta que publicó en su cuenta de instagram, donde confesó que su expareja la amenazó de muerte:

«El día de hoy he recibido mensajes y llamadas que atentan contra mi vida, la de mi familia y amistades; he recibido amenazas de muerte en mi contra”, comenzó la actriz.

«Dicho esto, y haciendo saber de manera pública, si algo le llegase a pasar a mi persona o a mis familiares, hago responsable a Giovanni Medina Morales, este sujeto está acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, también amenazó a varios periodistas, incluyendo a Gustavo Adolfo Infante, por el hecho de desenmascarar sus actos sucios”, continuó.

Ninel Conde culminó el escrito con un mensaje dirigido a las mujeres que, como ella, han recibido amenazas o han sido violentadas de algún modo:

«Sólo recuerden esto; decir la verdad no es difamar, y los terroristas emocionales se acabarán cuando levantemos nuestra voz”.