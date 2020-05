Aleks Syntek celebra 30 años en la música lanzando tres discos

En uno de los álbumes participa su hijo de 10 años tocando la batería, otro será de temas inéditos y el tercero de duetos

El cantautor mexicano Aleks Syntek celebra 30 años en la escena musical con el lanzamiento de tres discos, uno de ellos dice, lo tiene muy emocionado ya que su hijo Matías, de 10 años, participa tocando la batería. Otro disco será de temas inéditos y el tercero de duetos.

«En realidad mi primer disco fue en 1989 y siempre me había festejado cuando correspondía, pero ahora decidimos redondearlo y en el 2020 porque el año pasado fue un año muy caótico y no se diga este y la verdad es que si me sigo esperando a que las circunstancias sean las propicias, pueden pasar muchos años más y no festejo mis 30 años», compartió.

Syntek lanzará dichos discos a lo largo de los meses restantes del presente año, y cada uno, según dijo, tiene un encanto diferente.

«Son tres discos, estoy un poco loco. Este mes saco «Desde casa», qué es un EP de canciones hechas en casa, con mis músicos, cómo lo están haciendo muchos artistas, son canciones famosas mías como «El camino», «Intocable», «Corazones invencibles» y «Tú necesita»s, son en vivo y con mi banda, todo sincronizado, donde la sorpresa aparte de que voy a lanzar el video en YouTube, es que mi hijo Matías, de 10 años, tocó la batería en una de las canciones», dijo.

«Es muy buen baterista y toca muchos instrumentos, pero se le facilita mucho la batería y decidí meterlo en el camino, luce muy padre, es con el que vamos a estrenar probablemente la semana que entra», ahondó.

El segundo disco es también «muy importante» para el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas porque contiene temas inéditos.

«En junio lanzo el disco «Anatomía del amor», de puras canciones originales que ya hace mucha falta, porque la última vez que saqué un disco de música original fue Romántico desliz, corazones invencibles, hace más de cinco años», apuntó.

El tercer disco saldrá a finales de este año y es con el que cierra el festejo de tres décadas de actividad en el mundo de la composición y de la interpretación.

Se trata de ‘»etrofutura», que son mis hits con las versiones grabadas con artistas diversos, muy ecléctico, porque ya grabé con Alex Lora y El Tri, otro con DLD, el grupo de rock, con Manuel Mijares, va haber de todo, Pepe Aguilar y es muy probable que este Emmanuel, Marco Antonio Solís ‘El Buki’, pero también va a estar Tania Libertad», comentó.