Alaba Rincón nivel del beisbol en la liga mexicana

El ex ligamayorista veracruzano habla de su paso por el beisbol y su vida ahora como empresario

Uno de los lanzadores más importantes y emblemáticos de los Diablos Rojos en los últimos años, es el zurdo Ricardo Rincón, jugó para el México de 1994 al 96 antes de irse a las Grandes Ligas y jugar durante 11 temporadas en el mejor beisbol del mundo, después regreso con la Pandilla Roja para lanzar en el 2008 y 2009 con los Escarlatas.

A ocho años del retiro como jugador profesional del zurdo de Cuitláhuac, Veracruz ¿Cómo se encuentra Ricardo Rincón? “Gracias a Dios muy bien, ahorita un poquito preocupado por la pandemia que estamos pasando, pero todos estamos cuidándonos mucho para salir pronto de esta pandemia que estamos pasando en nuestro país y en el mundo”.

¿A qué se está dedicando actualmente Ricardo Rincón? “Ahorita para mí lo principal mi trabajo es gracias Dios que el beisbol me dio tener una gran empresa exportadora de limón y un rancho que lo tenemos de siembra de caña de azúcar y de limón persa”.

Le preguntamos a Ricardo Rincón ¿Qué es lo más difícil de transmitir los conocimientos a los jugadores jóvenes? “Muchos jóvenes que quieren saber los consejos de los que hicimos y triunfamos en Grandes Ligas si nos escuchan, pero hay muchos jóvenes que no, hay muchos jóvenes que creen saber a veces lo que nosotros les queremos enseñar y es un poco difícil, la juventud se ha hecho muy difícil para poderles enseñar, pero muchos jóvenes que también quieren aprender y ser alguien en la vida y más que nada llegar a Grandes Ligas”.

Pandemia del coronavirus

¿Cómo se cuida la familia Rincón en esta contingencia? “Yo creo que con esta pandemia que estamos pasando en todo el país, en el Estado de Veracruz y en el mundo, es muy preocupante, yo creo que como todos dicen hay que estar encerrados, no salgas de tu casa, cuidándose, tratando de tener la mejor higiene para que este virus no nos llegue”.

¿Qué es lo que más recuerda Ricardo Rincón de ser jugador? “Ser jugador nos dejó bonitas experiencias, los campeonatos con los Diablos Rojos del México, cuando te dijeron por primera vez eres jugador de Grandes Ligas, ser parte de un juego sin hit ni carrera, yo creo que hay bonitos recuerdos y yo creo que eso es bonito recordar, porque eso se nos queda en la mente y en el corazón”.

¿Qué es lo que más extrañas de jugar? “La afición, la afición que tenemos en los estadios, en los bonitos estadios, jugar con los Diablos Rojos del México es un orgullo jugar en una organización tan buena, de gran tradición, de grandes jugadores, grandes directivos, y la afición de los Diablos me dejo marcado para siempre estar en buenos momentos y darles lo que siempre querían, los campeonatos”.

Descarta por el momento ser manager

¿Te gustaría ser mánager, coach o directivo? “Todos los que jugamos beisbol tenemos ilusiones de ser coach, directivo ser un manager porque no, ahorita no he pensado en eso, ser manager o directivo porque ahorita mi trabajo no me da el tiempo, pero no podemos decir que no, si me gustaría en un año o dos tengo una gran ilusión de trabajar con la organización Diablos Rojos del México, porque es la organización que me dio grandes momentos y gran apoyo para subir a Grandes Ligas y ser agradecido con los Diablos Rojos del México”.

¿Cómo ve Ricardo Rincón el nivel actual de la LMB? “Yo creo que el nivel de la Liga Mexicana, ahora que lo vi es un nivel mucho mejor porque ya hay muchos peloteros hechos y se ha dejado de dar la oportunidad a muchos peloteros jóvenes, por eso ha mejorado mucho el nivel de Liga Mexicana, y a veces es bueno también para que los jugadores mexicanos no se sientan confiados y no sientan que cualquiera puede llegar a la Liga Mexicana, ahora es más difícil llegar a la Liga Mexicana y eso es muy bueno”.

¿Un mensaje para la afición de los Diablos? “El mensaje de su amigo Ricardo Rincón para toda la afición de los Diablos Rojos del México, que sigan apoyando, así como lo están haciendo, apoyando a sus grandes jugadores de los Diablos, muy buena afición, creo que la afición tiene un gran equipo, una gran organización y mandarles un gran abrazo para toda la afición y que Dios me los cuide”.