Agradezco cada día por llegar bien mi casa

Francisco Feliciano labora como intendente en el nosocomio donde tiene que extremar precauciones ante la pandemia por coronavirus

Francisco Feliciano Santacruz Galindo forma parte del equipo de intendencia del Hospital General del Estado, a donde acude a trabajar extremando precauciones por la pandemia del Covid-19.

Padre de familia de dos hijos, de 15 y ocho años de edad, a quienes no ha visto por la contingencia, comenta que en el tiempo que lleva laborando en el Hospital nunca le había tocado vivir una situación similar, por lo que está consciente de que debe extremar precauciones para no enfermarse.

Santacruz Galindo, dedicado a su trabajo, confesó que a pesar de que está en contacto con pacientes enfermos y en áreas de riesgo de contagio, no siente temor debido a que toma las medidas necesarias.

“Un día normal para mí es llegar a trabajar como todos los días, sin temor porque me cuido, como debe ser, con lo que nos brinda el hospital”, expresó el trabajador de intendencia.

El mejor consejo para la población dijo es que hagan caso de las recomendaciones, que se queden en su casa y se protejan, “yo he tenido que estar en áreas donde ha habido enfermos con el virus y hay que hacerlo, no le saco”.

Francisco da gracias a Dios por cada día que pasa y se encuentra bien de salud, porque ello le permitirá ver a su familia y sus hijos. Por ello pidió a la población que tome en serio esta pandemia y se proteja, atienda las recomendaciones de aseo personal y sobre todo se quede en casa.