Afecta coronavirus a 144 trabajadores de la salud

Suman 144 trabajadores de la salud en Sonora contagiados por el coronavirus Covid-19, de los cuales 45 son médicos, 49 enfermeros, tres laboratoristas, un dentista y 26 que no tienen un contacto directo con los pacientes como archivistas, mensajeros y secretarias.

En rueda de prensa, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, solicitó a las unidades de salud a reforzar las medidas preventivas ante el período de mayor riesgo de contagio de la enfermedad, por ello, todo paciente debe ser recibido con todos los protocolos de seguridad.

Precisó que el mayor número de trabajadores de la salud contagiados se distribuyen en los municipios de San Luis Río Colorado con 78, Nogales con 16, Cajeme y Hermosillo con nueve cada uno.

“Es importante que en cada unidad de salud establezcan las áreas blancas, donde no hay pacientes con Covid-19, y pueden circular todos, áreas gris donde ya existe cierto riesgo y se debe utilizar el protocolo y áreas negras o sucias donde no se debe ingresar personal que no tiene contacto con el paciente”, abundó el funcionario estatal.

Recalcó la importancia de reforzar las conductas preventivas en los centros de salud, el paciente que ingrese a la unidad debe ser seguido por el protocolo y a la ciudadanía que acude al centro si tienen síntomas respiratorios acudan con cubre-bocas para que el primer contacto del personal se reduzca el riesgo de contagio.

Subrayó que 94 de los 124 contagios han sido casos leves, 27 se han recuperado, un trabajador está hospitalizado una en condiciones estables y se tienen dos defunciones de un enfermero en San Luis Río Colorado y un médico en Caborca.