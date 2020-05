Advierten sobre posibles saqueos por falta de ayuda

La falta de apoyo alimentario a familias de colonias populares en esta contingencia sanitaria podría salirse de control, y obligar a la gente a saquear tiendas por el hambre, reveló el dirigente de la Central Unitaria de Vivienda, César del Pardo Escalante.

Señaló que dentro del grupo de cuatro mil familias que representa en Hermosillo, hay artesanos, obreros campesinos, trabajadores eventuales, ambulantes y consideran que debe haber un criterio por parte de la autoridad dentro de la contingencia.

Ejemplificó la insistencia por parte de la presidenta municipal, Celida López, de vender el campo deportivo «El Cárcamo», el cual consideró lo están utilizando como cheque de cambio para que los 500 millones de pesos que otorgará el Gobierno Federal los dedique exclusivamente para bacheo, y lo que están planteando es que una parte de ese recurso se destine para créditos de vivienda y apoyo alimentario.

«El delegado de Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas tampoco ha dado la cara a la gente para atender esta demanda, y no solo es un tema delicado sino extremadamente peligroso porque si no se atiende con los recursos que tienen el problema de la contingencia, esto se saldrá de control y empezará a haber saqueos», expuso.

Es por ello que se está creando un frente con diferentes organismos, comerciantes, operadores y tianguistas para atacar el problema.

Comentó que está situación no sólo es en Hermosillo, también se está presentando en Huatabampo Guaymas, Obregón, Nogales, Puerto Peñasco, entre otros municipios.

«Yo creo que el delegado y la gobernadora tienen que hacer una mesa de trabajo y escuchar a los grupos y asumir un compromiso serio», enfatizó.