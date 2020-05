Admiten médicos trabajar con temor

Una parte fundamental del personal del Hospital General del Estado (HGE) son los residentes y, durante la pandemia del Covid-19, su participación es de gran utilidad, expresó Abelardo Juanz.

El residente de Cirugía y coordinador de residentes en el HGE señaló que gran parte de ellos, como es normal, tienen incertidumbre acerca de cómo evolucionará la contingencia, pero todos, con empeño y dedicación, continúan su trabajo en la atención de los pacientes, así como el reforzamiento de medidas preventivas en sus hogares.

“En mi casa se ha implementado el distanciamiento social en la medida de lo posible, ya no es la misma convivencia, cada quien toma su distancia y, al llegar, me desvisto para no entrar con la ropa de trabajo a la casa y me baño de inmediato”, declaró.

Abelardo pidió ser pacientes, quedarse en casa y salir solo para lo esencial, continuar con el distanciamiento social y así disminuir el riesgo de enfermarse y enfermar a la familia.

Agregó que como parte del sector salud está a la espera de que los casos aumenten de manera exponencial en las próximas semanas y lo que se trata es de evitar es que el hospital se llene, pues advierte que al momento que esto suceda, no podrán atender a todos los enfermos al mismo tiempo.

“A los residentes, le digo que tienen que estar conscientes que conforme esto vaya aumentando y la situación se vaya poniendo más difícil, ya no vamos a ser médicos residentes de Medicina ni de Cirugía, ni otorrinos, vamos a ser solamente médicos que vamos a estar tratando pacientes con Covid-19, que traten de ser solidarios, de cuidarse y que pongan las medidas de distanciamiento social”, apuntó.

El coordinador de residentes agradeció el apoyo y la disposición que han tenido sus compañeros durante la pandemia y recordó a la población que dependerá del esfuerzo que todos hagan por quedarse en casa, el lograr que no se rebase la capacidad de atención en los hospitales.