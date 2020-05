Acusan de agresión a Christian Chávez

Maico Kemper exnovio de Christian Chávez, tuvo una discusión con él por lo cual el segundo se molestó demasiado pegándole con una botella en la cabeza

Christian Chávez se encuentra en serios problemas después de que Maico Kemper su ahora exnovio, lo acusara de haberlo golpeado supuestamente con una botella en la cabeza, esto después de que el segundo le dijera que ya no era feliz con el exRBD por varios maltratos que sufrió de su parte.

De acuerdo con el hombre de 37 años y origen holandés, le confesó a la revista Tv Notas que el día 23 de abril estaban teniendo una gran velada por lo que decidieron tomar alcohol, con el paso del tiempo Maico le confesó a Christian Chávez que ya no soportaba sus maltratos.

Tras una acalorada discusión el actor mexicano tomó la botella de alcohol y se la estrelló a Maico Kemper en la cabeza lo que ocasionó que se desmayara.

«Cuando desperté , ya estaba en la cama y él me dijo que me había caído en la cocina y que él me había subido a la recámara», dijo para Tv Notas.

Por si fuera poco la herida de Maico Kemper seguía sangrando por lo que ambos acudieron a urgencias, donde le pusieron diez puntadas, además los mismos doctores le hicieron saber al afectado que el golpe no se miraba como un accidente.

Después de la supuesta pelea el maquillista tomó sus pertenencias y se fue del hogar en el que estuvo viviendo con Chávez por más de un año, por lo que se mudó con unos amigos mientras resuelve otros asuntos personales.

Como se recordará, Christian Chávez, se casó en 2005 con Ben Kruger, pero el amor sólo les duró tres años, ya que el segundo acusó a al actor de haberle sido infiel en repetidas ocasiones e incluso que hubo violencia domestica en su relación, por lo cual pusieron fin a su matrimonio.