Abrirán nuevo cementerio el 18 de mayo con capacidad para tres mil fosas

El Panteón Norte de Hermosillo está ubicado a un costado de la avenida José Alberto Healy, en la carretera que conduce a la Mina Nyco; los otros cuatro cementerios están al límite de su capacidad

A partir del 18 de mayo se ofrecerá el servicio funerario en el nuevo Panteón Municipal Norte de Hermosillo y que tendrá capacidad para aproximadamente tres mil fosas en una primera etapa, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales dijo que están concluyendo la barda lateral por parte de personal de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), para entregarles el nuevo cementerio que estará operando en una primera etapa con 2.5 hectáreas de 10 que son en total.

Barraza Almazán mencionó que se tienen un promedio de cuatro o cinco servicios al día en el panteón El Sahuaro, desde exhumaciones hasta cremación, y ya no hay espacio para seguir otorgando el servicio de sepultura.

«Ya no hay espacio disponible en los panteones, estimamos que a partir del viernes de la próxima semana dejen de dar el servicio en los cuatro camposantos para otorgarlo en el nuevo que estará ubicado sobre la calle José Alberto Healy, rumbo a la Mina Nyco, al norte de Hermosillo», dijo.

El funcionario municipal añadió que seguirán ofreciendo el servicio de los nichos en el panteón Sahuaro, donde tienen disponibles 700 espacios libres de 800 en total.

Piden no acudir a panteones el 10 de mayo

Para evitar aglomeraciones durante la fase más fuerte de la pandemia por el coronavirus, el titular de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, reiteró el llamado a la población a no acudir a los cementerios el próximo domingo 10 de mayo, ya que estarán cerrados.

Recordó que a partir de este viernes ya no habrá visitas a los panteones municipales, únicamente los servicios funerarios y no más de 10 personas acompañándolos.

«Algo muy importante es que estamos en los días pico de la pandemia y el panteón representa un lugar de mucho visita, teniendo como antecedente que el año pasado tuvieron 25 mil visitantes a los cuatro panteones, es por ello que queremos que la gente se quede en casa y no acuda a los cementerios en esta fecha», puntualizó.