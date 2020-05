Aboga Herrera por la Liga de Ascenso

El mediocampista Héctor Herrera manifestó su inconformidad ante la erradicación de la Liga de Ascenso, y resaltó, en una conferencia de prensa organizada por la revista GQ, que habrá mucha gente afectada directa e indirectamente por la decisión tomada por la Liga MX y los dueños del máximo circuito.

«No sé lo qué es lo que los altos mandos de la federación estén planeando y en su momento yo les expresé que no estaba de acuerdo con la decisión que estaban tomando, porque creo que van a afectar a muchísimas familias, no sólo jugadores”, acusó.

El jugador del Atlético de Madrid se unió a las críticas por la carencia de un plan definido para continuar el progreso de los juveniles.

“No sé cuál es la idea final que ellos tengan y si vaya a ser mejor o peor. Pero capaz que afecta el desarrollo de cada jugador y sobre todo le quita oportunidades a jugadores para que puedan ser vistos. Van a tener menos oportunidades, y es un tema difícil porque ni siquiera estamos enterados de lo que está ocurriendo ahí dentro, y es difícil saber y opinar de una situación de la que no estás enterado del todo”, comentó.

Además, pidió explicaciones a los federativos, asegurando que la gente con la que ha tenido contacto, perteneciente a la liga de plata, desconoce su futuro.

«Yo creo que debieron explicar mejor lo que se está planeando, sobre todo a la gente que va a sufrir la consecuencia de los cambios. He hablado con muchos excompañeros que jugaban en la liga de ascenso, y ellos no saben qué va a pasar de su vida, o el por qué de esta situación”.

Extraña experiencia

Por otra parte, en España han comenzado a reportarse los jugadores de manera individual, en un primer intento por volver a las actividades. Sin embargo, HH lamentó que el futbol no será lo mismo de antes.

«El principal espectáculo del futbol es el público. Va a ser difícil regresar y no ver a la gente, salir a calentar y no ver que la afición te está apoyando, que no te estén alentando, va a ser difícil.

«Pero es el camino que tenemos que seguir para que todo pueda volver a la normalidad. Va a ser importante que tanto la afición como los jugadores se mentalicen para poder llegar al objetivo de vencer el virus», comentó.

El seleccionado nacional, que suma 833 minutos de juego en esta campaña con el club colchonero, confía en que el trabajo hecho en casa rendirá frutos para la vuelta al campo.

“El futbol es mi vida y me he preparado lo mejor posible, entrenando en casa, para cuando regrese no pierda el rumbo que tenía. El estado físico que es lo más difícil, pero lo hemos trabajado muy bien y esperamos regresar igual de fuertes que como veníamos jugando.