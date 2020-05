La joven sonorense está en los planes del equipo de Alicante que juega en la División de Honor Plata Femenil luego de su actuación del año pasado

Después de su buen desempeño en la temporada anterior de la Liga Española de Balonmano con el Club BM Servigroup Benidorm de Alicante, la sonorense Gemma Leal recibió de nuevo la invitación para formar parte del equipo en la campaña que arrancará próximamente.

Leal Brugos, quien se convirtió en la primera jugadora sonorense en ver acción en una liga profesional de handball, alineó dos meses como lateral izquierdo en la franquicia ubicada en el Grupo B de la División de Honor Plata Femenil, y hace algunas semanas la escuadra le solicitó una vez más sus servicios.

“Sí me tienen contemplada para la siguiente temporada, entre septiembre de este año y abril del 2021, el presidente del Club me llamó para que me reportara al equipo sin embargo tras la situación del Covid-19 ya todo se detuvo”, dijo la jugadora de 21 años de edad nacida el 30 de mayo de 1998.

“Por el momento desconozco si seguirá el torneo en pie por lo de la pandemia la cual pegó muy duro en España, pero en mi caso, dependiendo de cómo evolucione la situación sanitaria, sabré si reportaré, por ejemplo, no quisiera arriesgarme a contagiarme en un aeropuerto o algo así. Esperaré hasta que sea totalmente seguro”, comentó la hermosillense.

“Pero eso no me desmoraliza, al contrario, estoy llena de ánimos, ya que si no puedo acudir a jugar en la presente campaña, la directiva del equipo de Alicante tiene las puertas abiertas para mí en el 2021”, comentó.

Actualmente Gemma Fernanda pasa la cuarentena en casa en Hermosillo, aunque sin dejar de lado los entrenamientos cinco días a la semana pues lleva a cabo su preparación por Internet en dos esquemas diferentes: uno con equipo del Itson y el otro bajo la supervisión de la selección mayor femenil de handball.

Los eventos más cercanos para la sonorense, si el escenario lo permite, son dentro del proceso de Universiada con las Potras del Itson; primero la etapa regional, pactada para septiembre (Ciudad Obregón, Sonora), y posteriormente la fase nacional a realizarse tentativamente en octubre (León, Guanajuato).