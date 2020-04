Ya son 21 casos de Covid 19

El Secretario de Salud, Enrique Clausen dijo que confirmaron tres nuevos infectados, dos de ellos por transmisión local, asociados a otra enferma y se tienen en estudio 145 más

A 21 aumentó el número de enfermos por Coronavirus Covid 19 en Sonora, al confirmarse tres nuevos casos en Hermosillo, dos de ellos familiares de una mujer contagiada en un viaje a Puebla y a la Ciudad de México, así como el de una joven que fue a Europa junto a otro de los infectados de Guaymas, informó el Secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri.

A través de un video difundido anoche en sus redes sociales, el funcionario estatal urgió intensificar el distanciamiento social y quedarse en casa, porque ya se agotó el tiempo y es urgente frenar la propagación de la enfermedad.

Precisó que de los tres nuevos casos, uno corresponde a un hombre de 56 años, diabético, esposo de la mujer confirmada con Covid 19 tras viajar a Puebla y a la Ciudad de México, así como la hija de ambos, de 17 años, y ambos se encuentran en aislamiento domiciliario.

El tercer caso es de una joven mujer de 21 años, quien viajó a Europa junto a uno de los primeros casos detectados, originario de Guaymas, a quien el 31 de marzo se le tomó la muestra tras mostrar síntomas y este miércoles dio positivo.

La fémina se encuentra en aislamiento domicilio y tiene tres contactos sin síntomas quienes también fueron aislados como medida preventiva.

ClausenIberri, precisó que del 16 de marzo a la fecha, suman 21 casos confirmados en Sonora, once de ellos en Hermosillo, cuatro en Cajeme, dos en Guaymas e igual número en Navojoa así como uno en San Luis Río Colorado y otro en Sáric.

De ese total, 13 son mujeres y ocho hombres, dos ya fueron dados de alta, 14 presentaron síntomas leves con manejo en casa, cinco fueron hospitalizados y dos permanecen graves con ventilación invasiva; además se tienen en estudio 145 y 125 fueron descartados.

ClausenIberri, agradeció el esfuerzo que realizan todo el personal de salud en el combate al coronavirus Covid 19, desde personal de enfermería, intendencia y por supuesto a los y las médicos, quienes son los ángeles de bata blanca.

Advierten de 550 diseminadores de virus

A su vez, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora, advirtió que se ha llegado a la conclusión de que existe un número aproximado de hasta 550 personas que pueden en estos momentos estar dispersando el virus, y que por su condición clínica pueden ser casos muy moderados que no han solicitado atención médica, o bien, estar asintomáticos.

Ello, dijo, implica la existencia de un potencial de contagio y de diseminación en Sonora que probablemente ponga en mayor riesgo a la población a nivel comunitario y la razón es que no están en su casa.

“Esta dinámica de contagio de la enfermedad se controla de una forma realmente sencilla, y es manteniéndonos en casa, porque una vez que nosotros disminuimos nuestra movilidad, nuestros desplazamientos en la ciudad, incluso dentro de nuestra propia casa, evidentemente no damos la oportunidad de que el virus se disperse a través de nuestros estornudos, nuestra tos, nuestro hablar; esas personas ayudarían mucho si se mantienen en casa, bajo una cuarentena, en aislamiento domiciliario, que evidentemente cortaría la transmisión de la enfermedad y ayudaría al gobierno y a las instituciones de salud a atender aquellos posibles portadores del virus que sí se enfermarán ”, expuso.