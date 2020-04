Visibilizan vecinos falta de apoyo

Como consecuencia de la tendencia nacional que se está registrando en diversos estados del País dónde los ciudadanos están colocando trapos blancos por fuera de sus casas como señal de protesta contra el hambre, en hogares sonorenses empiezan a replicar la estrategia por la falta de apoyo alimentario de parte de las autoridades, informó Bernardino Domínguez Cruz.

El dirigente estatal del Movimiento Antorchista señaló que en decenas de colonias y comunidades sonorenses empezaron a colocar trapos blancos por fuera de sus casas pidiendo ayuda para no morir de hambre, por ser familias humildes que viven al día y no pueden salir a trabajar por esta contingencia sanitaria.

Mencionó que en Hermosillo algunas colonias del sector norte ya empezaron a colocar este símbolo de protesta porque tienen hambre, como La Antorcha, Humberto Gutiérrez, Cajeme y Manuel Serrano, entre otras.

«Nuestros agremiados y nuestros vecinos son familias que viven con un salario mínimo, son trabajadores, ambulantes, obreros y campesinos, que, ante la pandemia, fueron despedidos de su fuente de trabajo o les disminuyeron a la mitad su ingreso y hoy están en casa y sin alimentos, y los trapos blancos son un símbolo de protesta contra la pobreza y la falta de hambre», dijo el dirigente.

Domínguez Cruz subrayó la urgencia de que el Gobierno Federal y Estatal implementen el programa nacional de distribución de alimentos para las familias más vulnerables que viven en colonias populares y no en sectores de nivel medio hacia arriba, dejando de lado a los más necesitados.

Señaló que desde que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus no han dejado de insistir a las autoridades de todos los niveles de gobierno la entrega de apoyos para poder subsistir en esta periodo de contingencia y aunque reconoció que han recibido algunas ayudas del Estado, ya quedaron insuficientes por lo que urge que reto en las acciones emprendidas al inicio de la pandemia.

«Hay muchas familias que no han recibido ayuda durante toda esta contingencia y su situación ya es verdaderamente desesperada, quoenes fueron los primeros en colocar estos trapos blancos o letreros pidiendo ayuda para no morir de hambre», expresó.