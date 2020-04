Vigila IMSS 38 contactos de cobrador de Guaymas

Se trata de familiares y compañeros de trabajo con los que tuvo contacto la víctima

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó y da seguimiento a 38 contactos de la persona que murió por Covid -19 en el municipio de Guaymas, quien trabajaba como cobrador de una empresa comercial de calzado.

En la conferencia de prensa matutina de la Secretaría de Salud del Estado para actualizar información sobre la epidemia en Sonora, Daniel Pérez Medina, coordinador de Información y Análisis del IMSS, explicó que se da seguimiento vía telefónica ante la probabilidad de síntomas a 38 personas, entre familiares, trabajadores de la empresa, clientes y personal del hospital.

“Desafortunadamente ya no todos están contestando la vía telefónica para saber si tienen o no un síntoma”, argumentó el funcionario federal al subrayar que en coordinación con la Secretaría de Salud se hace el monitoreo de muestras y familiares de la zona debido que no todos son derechohabientes del IMSS.

Explicó que el paciente acudió en tres ocasiones y en la tercera cumplió con un cuadro operacional realizado por el área de epidemiología para categorizar los riesgos adecuados, al ser un virus nuevo para todo el mundo y a veces existen manifestaciones atípicas.

“Al momento que el paciente cumple con el criterio de definición se realizan las atenciones y desafortunadamente por el estado clínico del paciente ya no llega a la atención de tercer nivel, que en este caso la referencia era a la Unidad de Especialidades 2 en Obregón al ocurrir el deceso”, precisó.

Traslado de pacientes por reconversión de hospital

Antes de designar al Hospital General Zona 14 para la atención de pacientes con sospechas de coronavirus Covid- 19 había 105 pacientes, quienes los trasladaron a los hospitales número 2 y gineco-pediatría, informó Pérez Medina.

Aclaró que se cuenta con la capacidad instalada, por ello, se hizo el traslado a los otros hospitales; en tanto, para la atención ambulatoria o semi ambulatoria para hemodiálisis o diálisis la mayoría se emigró a la 68 al contar con una unidad grande, con equipo y los sillones suficientes, apuntó.

Las cirugías no urgentes será reprogramadas una vez que pase la contingencia sanitaria, argumentó el representante del IMSS.