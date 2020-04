Van 329 casos confirmados de COVID-19 en personal del IMSS, no todos se contagiaron en hospitales

Debido a la pandemia de COVID-19 en el mundo entero, la protección a la primera línea de profesionales de la salud es un asunto primordial.

En México se han reportado brotes de coronavirus entre personal médico por lo que Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas del IMSS, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

En el IMSS nos preocupamos mucho por la primera línea de trabajadores que van a atender el COVID-19, hemos tenido problemas de circulación del virus en tres hospitales básicamente, estos han sido el de Monclova, en Coahuila; el 26 de Los Cabos y el 72 de Tlalnepantla. En Cuernavaca también hay un brote, pero menor.

En estos tres primeros casos, hay 40 casos confirmados en cada uno de ellos que se confirmaron en la clínica y en algunos en Unidades de Medicina Familiar, nosotros hacemos la vigilancia de todos los trabajadores porque queremos que estén seguros ellos y que estén seguros los pacientes también porque los pacientes pueden contagiar al personal de salud y viceversa.

En Tlalnepantla se trató de un brote mixto, tuvimos 44 trabajadores de la salud infectados, una pequeña parte se originó el contagio de una médico que viajó a Perú y después hubo otro paciente en urgencias que llegó infectado y que provocó que allí se contagiara otro grupo de pacientes. Además, otro de la comunidad. Entonces tuvimos el contagio por distintas vías”.

Ya cuentan con insumos necesarios

Borja Aburto indicó que la protección del personal del IMSS es una de las preocupaciones más importante por lo que ya cuentan con los insumos necesarios para la primera parte de la emergencia sanitaria.

Esta ha sido la preocupación más importante del director General del IMSS, estos guerreros que están en la primera línea, son hombres y mujeres, médicos y enfermeras, camilleros y otro tipo de personal que están allí atendiendo a los pacientes.

Ellos ya tienen en este momento la protección necesaria, no todos necesitan el mismo tipo de protección, no es lo mismo un médico que está haciendo unas intervenciones donde se generen aerosoles y que esté intubando a un paciente que el personal de limpieza que únicamente entra unos minutos, la protección es distinta pero todos ellos la requieren, por eso, en el IMSS, desde que inició la epidemia, hicimos un acuerdo con el sindicato y retiramos a cerca de 20 mil trabajadores de todos los que tenemos en las unidades médicas y los retiramos porque son sujetos de alto riesgo, no queremos que se contagien y más específicamente, fueron cerca de 9 mil médicos y enfermeras que se fueron a su casa y, los que se quedaron, son personal que no son de alto riesgo o, aquellos que son de alto riesgo porque son mayores de 60 años, se quedaron voluntariamente para atender la epidemia y están muy entusiasmados y poniendo todo su empeño para atender a los pacientes.

Tienen el equipo básico, en este momento no tenemos todavía el de toda la contingencia porque esto va a durar como tres meses pero tenemos para, al menos, estas primeras semanas. El gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo para conseguir los insumos necesarios para toda la contingencia, por eso se han visto los esfuerzos que se están haciendo para comprar en China y tener para todo el sector salud”.

Explicó que adquirir los insumos ha sido complicado pues los precios y la disponibilidad cambian frecuentemente.

No ha sido fácil conseguirlos, la demanda mundial ha sido muy importante de una semana a otra la oferta de los proveedores cambian y los precios también han ido cambiando.

Se trata de un mercado libre a nivel internacional, por eso México tiene que competir a nivel internacional por estos insumos”.

El número de contagios en el IMSS

El funcionario explicó que, hasta el momento hay 329 trabajadores de la salud contagiados de COVID-19 y seis muertos aunque no todos se han contagiado en las instalaciones médicas.

Tenemos no necesariamente contagiados dentro del hospital pero la vigilancia de nuestros trabajadores nos reporta que 329 han sido confirmados por COVID-19 y seis defunciones de trabajadores IMSS en distintos lugares, esto no quiere decir que todos se hayan infectado dentro de las instalaciones: algunos de ellos convivieron con infectados o, en el inicio de la epidemia, viajaron al extranjero; algunos, como el caso de Monclova, sí fue un médico de urgencias que sí se contagió dentro del hospital.

Nuestro personal no estuvo suficientemente alerta cuando los criterios de viaje se tomaban para considerar a un paciente como sospechoso de tener coronavirus, Actualmente, esos criterios han cambiado y cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios es considerado potencialmente infeccioso y entonces, nuestro personal se protege adecuadamente”.

Además, reconoció que al inicio de la pandemia hubo dificultades entre los trabajadores que, con el paso de los días, se han ido disipando aunque todavía hay algunas.

Esto fue el principio de la epidemia y tuvimos dificultades al principio de la epidemia.

No están superadas todas las dificultades, tenemos todavía dificultades para tener todo el equipo de protección para toda la epidemia”.

Especificó las cifras que se han ofrecido por el gobierno federal y aseguró que aunque las cifras han variado, se mantiene la estimación inicial.