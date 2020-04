Triste Cuaresma para pescadores

Por Karla Montaño B.

FM105

En el mejor periodo del año por alta demanda, pescadores reportaron el desplome en ventas de productos de mar.

Los trabajadores del mar atribuyeron el fracaso a la escasez de especies comerciales y los problemas por el Coronavirus.

“Hay poco producto, no sacamos nada y lo poco que pescamos no lo están recibiendo en las plantas”, dijo Jesús Valenzuela.

Con 30 años en la pesca, dijo que es la peor temporada de Cuaresma que le ha tocado vivir en la historia, por lo que decidió no salir en la panga, por lo incosteable del viaje.

“Llegamos al muelle y está solo, no hay quien compre”, detalló, “salimos a vender nosotros y no hay gente, las calles están vacías”.

Consideró que el sector social debería recibir apoyo del gobierno porque no tendrán recursos para quedarse en su casa.

“Y trabajo no hay, yo me dedico al taxi cuando no hay producto, pero tampoco sale porque la gente está en su casa”, mencionó.

De los apoyos anunciados por el gobierno federal y estatal, no se contempla subsidio especial para pescadores, salvo el programa establecido BienPesca.