Transportistas no pueden negar servicio a pasajeros pese a restricción sanitaria

Es difícil movilizar solo a 10 pasajeros ya que en ocasiones hay muchos usuarios en espera

Las empresas operadoras del transporte urbano en Hermosillo no pueden negar el servicio al usuario, no son autoridades y no les corresponden decidir cuántos pasajeros pueden abordar a las unidades, comentó Servando Guevara Guerrero, gerente de Movilidad Integral de Hermosillo.

Ante los comentarios de que los concesionarios incumplen con la disposición sanitaria por Covid-19 de solamente permitir 10 pasajeros por unidad, el representante de la una de las dos empresas que operan en Hermosillo subrayó que son prestadores del servicio y no se puede negar a nadie.

“Se cuenta con calcas informativas sobre que tomen su sana distancia, tratar que no se aproximen mucho los pasajeros, pero a veces las paradas están muy llenas y se juntan mucho los usuarios”, abundó.

Hay muy pocas unidades circulando, aproximadamente cien para todas las rutas, lo que representa el 30 % del total de la flota de camiones en la ciudad, resaltó Guevara Guerrero.

Con respecto a los señalamientos de que las unidades no están limpias, el directivo comentó que todas las mañanas los camiones salen sanitizados de los centros de pernocta y a los choferes se les entrega un cubre-bocas y guantes.

“Si en el transcurso del día, el chofer se quita el cubre-bocas es muy difícil detectarlo, solamente que usuario mande una evidencia o reporte la situación para tomar cartas en el asunto, no podemos tener una persona por unidad vigilando al operador”, argumentó.