Toda neumonía atípica debe considerarse como Covid-19: López-Gatell

El número de fallecimientos por Covid-19 se elevó a mil 569. La mayoría de los decesos se concentraron en la Ciudad de México.

Existen 16 mil 752 casos confirmados acumulados de Covid-19, lo que significa un 7.9 % de incremento, con respecto al día anterior.

El número de casos activos -que se han contagiado en los últimos 14 días- se ubicó en 5 mil 329, los cuales se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa.

Al momento existen 11 mil 220 casos sospechosos, informó la Secretaría de Salud.

TODA NEUMOMÍA ATIPICA ES COVID-19: LÓPEZ-GATELL

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que ante la emergencia sanitaria, las personas que padezcan neumonía atípica o cualquier otro tipo de neumonía causada por un virus, deben ser considerados como casos de Covid-19.

Durante una epidemia como esta, donde tenemos, además, 50 por ciento, de personas con este síndrome, positivas al virus SARS-CoV-2, al hacerse la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, que toda neumonía atípica, es Covid-19, a menos que se demuestre lo contrario”, explicó.

Añadió que si no se toma muestra para diagnóstico, se está considerando el dictamen médico, para el cual, en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se están definiendo nuevos lineamientos con la finalidad de promover su aplicación para diagnosticar casos de coronavirus, sin necesidad de tomar una muestra.

Me llama la atención que de repente vienen por oleadas en las redes sociales y en las columnas políticas una angustia por las neumonías atípicas.

Y pocas veces veo que esa angustia sea un acto de empatía y de compasión, respeto y cariño a las personas que tristemente pierden la vida. Me parece más una obsesión por confusión o de la persistencia de ignorancia”, señaló.

CONVENIO CON HOSPITALES PRIVADOS NO INCLUYE ATENCIÓN A COVID-19

El subsecretario de Salud aclaró que dentro del pacto “Juntos contra el COVID-19” firmado por el Gobierno Federal con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, no existe un convenio para atender pacientes contagiados de coronavirus.

Añadió que tampoco se establecieron condicionamientos para la atención de Covid-19 en hospitales del sector privado.

El gobierno no ha firmado ningún convenio para la atención de Covid-19 con hospitales privados. El convenio que se firmó es para la atención no Covid. Y no toda la atención, sino solo para seis condiciones clínicas o seis procedimientos, que ya se han dado a conocer”, indicó.

