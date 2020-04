Tiene Pulido ganas de volver al Tri

El futbolista confió en que será llamado a defender los colores de la Selección Mexicana

El delantero Alan Pulido afirmó que unos de sus objetivos es ser tomado en cuenta nuevamente para defender los colores de la Selección Mexicana que dirige el argentino Gerardo Martino.

«Puedo regresar, me siento contento, el hecho de venir acá es un reto importante, el ‘Tata’ conoce la MLS, fue campeón acá y sabe que no es una liga muy fácil como muchos la pintan», dijo.

El ex jugador del Guadalajara y de los Tigres de la UANL confió que si sigue con esta racha, anotando goles, lo llevará de nuevo a representar a México. «Llegar acá no es un retroceso, puede ser algo bueno que favorezca para que haya más oportunidades y se pueda cumplir varios sueños».

Declaró a una televisora internacional que está muy a gusto con el Sporting Kansas City de la MLS, la cual destacó es de una alta exigencia.

«Me siento contento, es una liga que ha incrementado mucho su nivel, ha crecido muchísimo. Tengo ese sueño de lograr grandes cosas, de cumplir las expectativas, ojalá todo se me haga realidad», estableció.

Pulido destacó la calidad de los jugadores que hay, tales como Javier Hernández, Carlos Vela, Jonathan Dos Santos y el argentino Lucas Zelarayán entre otros. «Muchos jugadores que han brincado para Estados Unidos porque cada vez se vuelve más llamativa»