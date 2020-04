Supervisa gobernadora aplicación de programas de apoyo

Para constatar la celeridad y transparencia en la aplicación de los programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) durante la contingencia sanitaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó los avances del programa Crédito Emergente Efecto Covid-19, mismo que fue desarrollado por funcionarios de la Secretaría de Economía en coordinación con organismos empresariales.

En la reunión con integrantes de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson); y la secretaría de Economía, la mandataria explicó que estos créditos buscan apoyar a aquellos negocios que redujeron su actividad durante la contingencia o que al no ser esenciales no pueden permanecer abiertos y necesitan de estos apoyos para subsistir.

La gobernadora señaló que estos apoyos se están enfocando a las pequeñas empresas y sus empleados que son los más afectados por la pandemia de Covid-19 como son restaurantes, salones de belleza y otros.

“El negocio de las uñas, al negocio del que corta el cabello, al negocio de la peinadora, de los colchones, que no tiene más de diez gentes, hay que apoyar, yo creo que para que nos alcance para más, y siendo lo más justos posible, esos son los micro”, indicó.

En la reunión se destacó que los créditos del programa Crédito Emergente Efecto COVID-19, se empezaron a pagar de acuerdo a lo programado.

El 1 de abril se inició con la difusión de este programa de crédito en el estado, en coordinación con todos los organismos empresariales con presencia en la entidad, como Canaco, Canacope, Canirac, Canacintra, CMIC, Coparmex, entre otros; para el 6 de abril se inició con la operación de los créditos a través de la página de internet de Fideson y el 21 de abril se depositaron los recursos de los primeros beneficiados.

Al día de hoy, se han recibido 11 mil 500 solicitudes de créditos, del programa Crédito Emergente Efecto COVID-19, y en presencia de la gobernadora Pavlovich, este día se autorizaron 800 nuevos créditos más de este programa, por lo que en total, mil 500 solicitudes de crédito han sido autorizadas y el resto seguirán en el proceso en los próximos días.